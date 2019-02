Strakonice - Větší nabídka je pro lidi se základním vzděláním. Ti, kdo mají specializaci, hledají uplatnění hůř

Ireně je šestatřicet let a přišla o práci. Je středoškolačka a dosud pracovala v sociálních službách. Nové místo teprve začíná hledat. „Alespoň, že mi to řekli dost s předstihem a už jsem mohla začít něco shánět. Zatím jsem byla na jednom výběrovém řízení, dostala jsem se do užšího výběru, ale nakonec to nedopadlo,“ popsala své zkušenosti s hledáním zaměstnání.



Jak uvedla ředitelka kontaktního pracoviště Strakonice krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích Marie Kalbáčová, je v nabídce pracovních míst stále převaha pracovních pozic pro lidi se základním vzděláním. „Lépe se uplatňují ti s technickým vzděláním a s praxí v oboru,“ dodala.

Ani Irena si nedělá žádné iluze a v podstatě se slovy ředitelky souhlasí. „V mém oboru asi nemám šanci. Je mi jasné, že budu muset vzít i horší práci,“ připustila.

Podle slov Marie Kalbáčové je pro uchazeče, kteří potřebují pro získání pracovního místa absolvovat vhodnou rekvalifikaci, připravena nabídka kurzů. „Podpora vzdělávání je zaměřena na uchazeče nad padesát let, osoby bez kvalifikace, se zdravotním postižením a ty, kteří mají již příslib zaměstnání od budoucího zaměstnavatele,“ vysvětlila.



Březen byl po zimních měsících s ohledem na míru nezaměstnanosti v okrese příznivější. Hodnota 9,65 procenta znamená proti minulému měsíci úbytek o 0,3 procenta, což představuje 103 osob. Podle Marie Kalbáčové se ale začali v březnu vracet na trh práce sezónní zaměstnanci. Hlavně ti, co dělali v lomech, v lesnictví a na údržbě silnic.

Ze statistik

– Mezi uchazeči o zaměstnání bylo k 31. březnu na Strakonicku 624 lidí se zdravotním postižením.

– Dále bylo v okrese v celkovém počtu lidí bez práce i 152 absolventů škol.

– Poměr mužů a žen je v březnových okresních statistikách zhruba vyrovnaný. Zatímco bez práce bylo 1772 mužů, žen bylo 1766. Například u osob se zdravotním postižením bylo naopak bez místa 301 mužů a 323 žen.