Plán z letošního ledna byl jasný. Ikea chtěla být pro zákazníky dostupnější a otevřít letos sedm výdejních míst. Jedno z nich mělo vzniknout i v Českých Budějovicích.

Nyní nábytkářský gigant otevírá svou první výdejnu v Hradci Králové. A připouští, že otevření dalších podobných poboček v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a Zlíně možná přibrzdí koronavirus.

Petr Šašek, manažer komunikace Ikey, serveru Médiář řekl, že otevření některých výdejen se možná posune do roku 2021. Pandemie koronaviru totiž zpomalila proces příprav.

Jak budou takové výdejny fungovat? Výdejní místo má být cenově dostupnější alternativou k transportní službě, kde si zákazníci vyzvednou zboží objednané on-line a sami si ho odvezou domů.

Například výdejní místo v Hradci Králové bude zásobovat obchodní dům Ikea v Praze na Černém Mostě.

Ivan Jančo, ředitel obchodního domu Ikea Černý Most, popsal, že zákazník, který si zboží objedná na webu ikea.cz a zvolí si službu Klikni a vyzvedni, bude mít nově na výběr možnost vyzvednutí právě v Hradci Králové. Dosud tato služba nabízela možnost vyzvednutí zboží jen v obchodních domech. Výdejní místo bude otevřeno tři dny v týdnu, ve středu a v pátek od 14 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin.

Výdejní místo se nachází na západním okraji Hradce Králové v areálu hypermarketu. Je dobře dostupné i pro zákazníky z celého regionu, kteří už tak za nákupy nebudou muset dojíždět do nejbližšího obchodního domu Ikea v Praze na Černém Mostě. Ušetří tak minimálně 200 kilometrů a dvě hodiny na cestách.

Ceny za službu jsou odstupňovány podle celkové hmotnosti zboží v objednávce. Začínají na 299 Kč pro objednávky do 90 kg, u zásilek do 200 kg zákazníci zaplatí 399 Kč a maximální cena za tuto službu je 699 Kč u objednávek, které přesahují 200 kg.

„Ve srovnání s doručením přímo do bytu zákazníci při využití výdejního místa zaplatí za službu výrazně méně. Například při objednání křesla Strandmon zhruba polovinu, u kuchyně nad 200 kg ušetří zákazník za dopravu až tři čtvrtiny,” doplňuje Ivan Jančo.

Obdobně by v budoucnu měla fungovat i výdejna v Českých Budějovicích.

Do obchodních domů Ikea během finančního roku 2019 zavítalo 839 milionů lidí a internetové stránky www.ikea.com zaznamenaly 2,6 miliardy návštěv.