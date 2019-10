Na znamení státního smutku vlál na městském úřadě v Blatné černý prapor a ve Volyni spustili vlajku na půl žerdi.

Z obou měst se lidé jeli s Karlem Gottem v pátek rozloučit do Prahy. Ráda by se tam vypravila i Jana Krejčová, ale zdraví by jí to už nedovolilo. „Nezvládla bych čekat takovou frontu. Ale Karla Gotta jsem celý život obdivovala a poslouchala všechny jeho písničky. Byl to velký sympaťák a gentleman, škoda, že jsme se s ním nikdy nesetkala osobně,“ popisuje zpěvákova fanynka.

Ani šéf Volyňské kultury Jiří Houzim, který měl k umělecké sféře blízko, se se zpěvákem nikdy nepotkal. „Ani ve Volyni nikdy nevystupoval. Za naší éry už byl Karel Gott taková ikona, kterou bychom si nemohli dovolit pozvat. Na to jsme neměli rozpočet,“ říká Houzim.

Veřejnost se se zpěvákem mohla rozloučit v pátek na pražském Žofíně, kam se sjížděli fanoušci z Čech i ze zahraničí.