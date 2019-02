Strakonice - Některé firmy podrží loňské ceny do konce ledna. Kromě focení auta čeká na motoristy další novinka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jakub Vacík

Pokud jste majiteli benzinového auta do 3,5 tuny, zaplatili jste za technickou prohlídku přibližně 1000 korun (350 korun emise, 650 technický stav).



Od letošního ledna si ale připlatíte. STK podražila o 20 až 30 procent. Důvodem je novinka – všechna auta se budou povinně fotit.



Fotodokumentace



Právě zavedení fotodokumentace je jedním z kroků, jak by chtělo ministerstvo dopravy vymýtit z tuzemských silnic staré a nevyhovující vozy. A úředníci ministerstva také chtějí mít jistotu, že auto na STK opravdu fyzicky přijelo. Běžnou praxí často bylo, že ze známosti se dělala technická po telefonu. Jenže pořízení fototechniky a obslužného softwaru musí provozovatelé STK stanic promítnout do poplatků za kontrolu. Na řadě míst tak dost možná nebude výjimkou ani cena kolem 900 korun za technikou prohlídku.



Majitel STK v Blatné František Jeníček přínos focení vítá. „Bude opravdu jasné, že dané auto na kontrole bylo," uvedl. Podle něj ale bohužel bude mít i opačný dopad. „Další focení třeba jen kvůli tomu, že přestalo brzdit kolo," vysvětluje.



Zdražení podle něj ale nebude v počátku tak drastické, jak se nyní jeví. „Emise na benzin zatím změny nečekají, takže kontrola technického stavu může podražit třeba jen o stovku," dodává.



To potvrdil i vedoucí STK Strakonice František Zábranský. „Zatím jsme se s majitelem dohodli, že minimálně do konce ledna ponecháme loňské ceny. Ale myslím si, že ani potom nebude zdražení nijak drastické. Maximálně v řádu desítek korun. Zdražování o 20 až 30 procent mi přijde celkem neúměrné, protože investice do zařízení, alespoň u nás, nepřesáhla ani 100 tisíc korun," uvedl.



Na práci dopravních policistů novinka s focením auta na STK nebude mít žádný vliv. „Pokud při kontrole zjistíme, že je propadlá technická, vyřešíme tento fakt s řidičem na místě. Může dostat pokutu až 2000 korun, odjet a technickou si doplnit," řekl dopravní policista Jaroslav Krejčí. Zároveň ale dodal, že na Strakonicku šlo v případě propadlé technické spíše o světlé výjimky. „Na vozidlo, které by přímo nesplňovalo technické podmínky, jsme snad ani nenarazili," dodal Jaroslav Krejčí.



Upravený motor



V roce 2016 ale čeká na motoristy ještě další novinka. To bude od poloviny roku evidence vozidel, která mají demontovaný filtr pevných částic, nebo vozidel s nelegálně upraveným motorem (chiptuning). Takové auto bude na STK zaevidováno a provozovatel automobilu bude písemně upozorněn, že jeho vůz nesmí na silnici, protože porušuje předpisy. V případě, že by takto informovaný řidič s vozem přeci jen vyjel na silnici, hrozí mu pokuta až do výše padesáti tisíc korun. Právě násilné vyjmutí FAPu ze starších dieselových vozidel bylo trnem v oku ministerstva už dlouhou dobu. Je obecně známým faktem, že řada servisů demontáže filtrů provádí – hlavně z důvodu vysokých cen nových filtrů (po zanesení se musí repasovat, nebo vyměnit). Právě na opravny, které demontáže filtrů pevných částic provádějí, se už nyní začíná zaměřovat Česká obchodní inspekce i policie.

Kolik stojí STK ve Strakonicích

Osobní automobil – 620 Kč.

Malý nákladní automobil do 3,5 tuny – 680 Kč.

Motocykl – 350 Kč.

Přívěs nebržděný – 350 Kč.

Přívěs bržděný – 400 Kč.

Evidenční kontrola – 200 Kč.

Prohlídka na žádost zákazníka – 250 Kč.

Opakovaná prohlídka – 160 Kč.