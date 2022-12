Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS). Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění /ILI/ podle ředitelky KHS Kvetoslavy Kotrbové v uplynulém týdnu lékaři registrovali v relativních číslech, tedy počtu případů přepočtených na sto tisíc obyvatel regionu, 148 případů na sto tisíc obyvatel kraje. To představovalo nárůst o 17,5 procenta oproti předvánočnímu 51. týdnu.

„Aktuálně je v našem kraji zhruba o pět set případů překročen epidemický práh pro výskyt akutních respiračních infekcí, který je 1 700 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost je v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Tábor, výrazně nad epidemickým prahem se drží i nemocnost v okrese Jindřichův Hradec. Nižší výskyt zatím registrujeme v západních okresech kraje na Písecku a Strakonicku, ale i tady nemocnost o vánočním týdnu výrazně stoupala. Co se týče věkových kategorií, největší výskyt je tradičně mezi předškolními dětmi, největší nárůst ve srovnání dvou posledních týdnů jsme zaznamenali mezi seniory,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Značky už varují řidiče, začíná stavba parkovacího domu u sportovní haly

Vloni v 52. týdnu bylo v kraji registrováno 1 279 případů ARI na sto tisíc obyvatel, v roce 2020 v době proticovidových opatření pouze 508, respektive 494 v posledním třiapadesátém týdnu toho roku. Letošní výskyt je tedy vyšší než ve srovnatelném období vloni zhruba o necelých tisíc případů na sto tisíc obyvatel kraje a zhruba čtyřnásobně vyšší než v roce 2020.

Nejvyšší výskyt ARI je tradičně evidován ve skupině dětí do pěti let. Tady se relativní nemocnost v kraji zvýšila oproti předešlému týdnu o 7,8 % na 7 531 případů na sto tisíc. Mezi školními dětmi (6 – 14 let) byla 4 197 případů na sto tisíc (+8,4 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 2 407 případů na sto tisíc (+8,6 %), v populaci dospělých (25 - 64 let) bylo 1 043 případů na sto tisíc obyvatel (+8,3 %) a mezi staršími občany v kategorii 65+ nemocnost vzrostla o 14,9 procenta na 825 případů na sto tisíc.

Co se týče srovnání jednotlivých okresů, nejvyšší relativní výskyt mezi okresy Jihočeského kraje měl okres České Budějovice, který k pátku registroval 2 808 případů na sto tisíc obyvatel okresu, a nemocnost tu mezitýdenně vzrostla o 2,2 %. Na Českokrumlovsku bylo 2 729 případů na sto tisíc obyvatel a hygienici tu evidovali mezitýdenní pokles o 3,1 %. Na Táborsku byla nemocnost 2 379 na sto tisíc (+ 34 %), na Jindřichohradecku bylo k dnešku 1 928 případů na sto tisíc (+2,7 %), na Prachaticku 1 631 (+1,3 %), na Strakonicku 1 496 (+22 %). Nejnižší nemocnost má aktuálně okres Písek s 1 384 případy na sto tisíc (+26,2 %).

Opil se minerálkou, plašili hosty. Ani celníci nemají nouzi o vtipné situace

Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění, i tady registrují hygienici největší nemocnost mezi předškolními dětmi: Ve věkové skupině 0 – 5 let je výskyt ILI 559 případů na sto tisíc (+ 9,2 %), mezi školními dětmi (6 - 14 let) je 269 na sto tisíc (+5,1 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 115 na sto tisíc (+32,2 %), mezi dospělými (25 - 64 let) 64 na sto tisíc (+25,5 %) a mezi seniory 106 na sto tisíc (+76,7 % oproti předešlému týdnu).

Zákaz návštěv zatím vydalo podle informací k pátku vedení Nemocnice Volyně. Další nemocnice například omezují návštěvy na odděleních s dlouhodobě ležícími pacienty jako Nemocnice Vimperk, požadují používání roušek a respirátorů, jako například Nemocnice Písek, nebo zakazují návštěvy osobám s příznaky akutní respirační infekcemi, což je v této fázi vývoje epidemie zcela na místě. Protiepidemická opatření přijímají managementy jednotlivých zdravotnických či sociálních zařízení a mohou se v čase měnit. Většina nemocnic v kraji zatím zákaz návštěv nevyhlásila.