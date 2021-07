Zatím KHS prověřila přes 20 táborů v jižních Čechách, do konce prázdniny chce zkontrolovat alespoň 100 pobytových kempů. Dosud kontrolorky udělily jednu sankci ve výši 5 tisíc korun za nedostatečně uklizené zařízení na Jindřichohradecku. „Zřejmě zapomněli na generální úklid před zahájením sezony, jely jsme tam na základě podnětu hned v pátek 1. července a musely jsme jim dát blokovou pokutu,“ upřesnila Nosková.

Předčasně ukončily také skautský tábor na Strakonicku, kde se potvrdilo onemocnění covid-19 u tří dětí. „Všechny měly potíže, po pozitivním výsledku antigenního testu byl virus potvrzen PCR testem, tábor byl uzavřen a zbylí táborníci z Prahy jsou v karanténě,“ popsala Nosková.

Klíšťata jsou aktivní

Na táborové základně Litoradlice uprostřed lesů nedaleko Temelína v termínu od 3. do 17. července tráví letní prázdniny 36 dětí z Prahy a Berounska ve věku od 6 do 15 let. Pořadatelem je spolek LT Střela. Podle zdravotníka Jindřicha Dotzauera letos děti chytly opravdu hodně klíšťat. „Žádné významné zdravotní problémy neevidujeme, ale více jak polovina dětí měla už klíště. Nic, co by souviselo s covidem, ani žádné příznaky tohoto onemocnění jsme nezachytili,“ sdělil zdravotník.

Poslední volný stan je připraven podobně jako marodka pro případnou izolaci. „Dřevěná chatka slouží i jako ošetřovna, pokud by bylo třeba izolovat větší počet osob, jsme schopní vyčlenit asi čtyři volné stany a přenést je,“ reagoval na dotaz hygieniček s tím, že doufá, že toto opatření nebude potřeba.

Organizátoři se připravili i na novinky související s pandemií. Ošetřovna je vybavena i samotesty či respirátory. „Máme antigenní testy, kdyby se u některého z dětí vyskytly příznaky. Máme i rukavice, dezinfekci a respirátory,“ vyjmenoval.

Děti baví jídlo i hry

Minulý rok se tábor kvůli koronaviru vůbec nekonal, o to více se účastníci těšili. Letos podle Dotzauera dorazilo o poznání méně účastníků. „Míváme kolem 50 dětí, ale kvůli nejistím opatřením kolem koronaviru jsme později spustili přihlášky,“ popsal s tím, že letos jde spíše o rodinnou akci.

Děti se do Litoradlic vrátily po nucené pauze. „Jsme nadšení, že jsme sem mohli jet. Opravdu si to tu užíváme,“ potvrdil čtrnáctiletý Lukáš. „Je to tu fajn, jezdím sem hrozně rád,“ dodal devítiletý Dan.

Čtrnáctiletá Helena doplnila, že na základně miluje místní kuchyni. „Hlavně buchtičky s krémem,“ poznamenala. Jedenáctiletá Madlene se opakovaně vrací kvůli přátelům a vedoucím. „Mám ráda ty lidi, které jsem zde potkala a také sportovní aktivity, vybíjenou a přehazovanou,“ uvedla dívka.

Malé rekreanty těší, že v přírodě, v blízkosti Hněvkovické přehrady mohou trávit část prázdnin i přes přísná hygienická opatření. „Častá dezinfekce k tomu patří, je to trochu otravné, ale dá se to zvládnout,“ shodovaly se děti. „Nikdy nezapomenu, jak jsem si tu jednou zlomila ruku,“ zavzpomínala Madlene. „Pozitivním vzpomínkou je druhé místo z branného závodu,“ připomněla si zážitek i Helena.

Profesionální vybavení

Zdravotnice Renata Krejčová kontrole z hygieny předložila také zdravotní deník. „Zaznamenali jsem opravdu vysoký výskyt klíšťat, hodně dětí mělo více než jedno přisáté klíště,“ podotkla. Tato dokumentace je podle Nosková důležitá součást ošetřovny a tábora vůbec. „Záznamy se musí uchovávat až půl roku, předávají se potom rodičům,“ vysvětlila Nosková. „Je vidět, že jsou zdravotníci profesionálové, sestra z chirurgie a záchranář, mají veškeré vybavení nachystané i lékárničku pod zámkem, tak to má být, aby se k lékům nedostaly děti,“ pochvalovala si Romana Fürstová.

Jak se žije na Aljašce

Děti podle vedoucího tábora Pavla Sládka spí ve stanech s podlážkou a přivezly si vlastní povlečení. „Jde o čtrnáctidenní tábor s tématem Zlatá horečka na Klondiku, hrajeme různé scénky, děti si vydělávají dolary, které potom mohou v pojízdném dostavníku utratit za dobroty nebo hračky,“ popsal Sládek.

Programový vedoucí Milan Šanda má za úkol vymýšlet aktivity pro děti. Se svými pětadvacetiletými zkušenostmi z podobných kempů, už ví, co osazenstvo nejlépe zabaví. „Máme tu šest oddílů, hrajeme různé hry, nápady jsou prověřené letitými zkušenostmi,“ usmíval se. S dětmi se věnuje první pomoci, uzlování, střílí ze vzduchovek, učí se topografii a mnoha dalším dovednostem i znalostem. „Dnes hrajeme Pomstu bezzubé stařeny, gró aktivity je na motivy filmu Den trifidů, kdy lidstvo oslepne a musí se zachránit,“ přiblížil závod, který děti absolvovaly se zavázanýma očima.

Dopoledne hrají velkou hru, odpoledne následují dvě až tři menší aktivity. „Vše máme zapsané na nástěnce. Nejoblíbenější bývá puťák,“ prozradil Milan Šanda. Děti mají také své povinnosti, služby, hrají i celotáborovou hru.

Bez ztráty bodů

Část pokrmů se vaří ve staré vojenské polní kuchyni, zbytek uvnitř. Týmu kuchařů pod vedením Vladimíra Kaliny pomáhá jediná žena, Zdeňka Kohoutová v roli hospodářky se stará hlavně o zásobování a mytí nádobí.

Děti mají možnost sprchovat se podle potřeby denně. K tělesné hygieně ale musí nastoupit alespoň dvakrát do týdne. V umývárnách je i u toalet nesmí chybět všudypřítomná dezinfekce. „Na táboře se nekontroluje jenom ubytování dětí a ošetřovna, ale prověřují se také podmínky pro osobní hygienu, umývárny, sprchy, toalety, ale hlavně kuchyně, včetně skladovacích prostor potravin,“ upřesnila Nosková.

Roušky a respirátory nejsou povinné, pokud se všichni členové skupiny drží v přírodě. „Platná mimořádná opatření se musí dodržovat pouze na veřejnosti, doporučujeme však mít ochranné pomůcky v zásobě, měli by je nosit pracovníci kuchyně při výdeji jídla, nebo zdravotník, pokud ošetřuje dítě s příznaky,“ vysvětlila hygienička.

Pod drobnohled hygieny spadá i veškerá dokumentace jako zdravotní deník plný podkladů pro děti i dospělé účastníky tábora. „Letos nově oproti loňskému roku se kontroluje i tzv. bezinfekčnost. Zda jsou děti testované, očkované nebo prodělaly onemocnění covid- 19,“ uvedla Marie Nosková.

V pondělí tak prošly lustrací stany, ošetřovna, kuchyně i sociální zařízení. „Dopadlo to výborně, nenašly jsme s kolegyní žádné závady,“ uzavřela výsledkem návštěvy Marie Nosková.