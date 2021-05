„Je to zase až příliš rychlé, ale jsme neskutečně rádi, protože letošní počasí nám opravdu nepřeje,“ hodnotí spoluprovozovatelka prachatického Lockalu U Jelena Hana Smékalová. Lidé sice na oběd na zahrádku restaurace přijdou, ale dlouho se nezdrží, protože teploty jim nedovolí dlouho vysedávat venku.

Provozovatelé prachatické restaurace se nebojí, že by nestihli objednat zboží. Dnes to jde ze dne na den. „Tak jako tak máme otevřeno, vaříme a pivo máme naražené,“ zkonstatovala. Hana Smékalová ještě v pátek těsně po obědě neznala přesné podmínky otevřených vnitřních prostor lokálu. „Zatím vím, že otevřeno může být do deseti. Přes víkend podmínky nastudujeme a v pondělí se jim přizpůsobíme. Hlavně, že můžeme otevřít,“ zhodnotila.

Josef Slaminka je majitelem a provozovatelem táborské restaurace Na Bečvárně, která má za sebou více jak stoletou tradici. Rozhodnutí o otevření vnitřních prostor jednoznačně vítá.

„Je to velké překvapení, že to odsouhlasili takhle rychle. My jsme ale jedině rádi," uvedl. Komplikací je nutnost rychle sehnat personál. „Mohli nám dát vědět třeba aspoň o týden dřív, a ne až v pátek, těsně před víkendem," zlobí se. I přesto ale otevření hospod označil za skvělé. „Počasí zahrádkám příliš nepřálo, je dost zima a občas pršelo. Některé dny jsme je proto ani neotevřeli," uzavřel Josef Slaminka.

Také Bohunka Goralíková, majitelka a provozovatelka bistra a kavárny Střapatá Bohunka, které sídlí na náměstí Míru v Jindřichově Hradci, od pondělí otevírá vnitřní prostory své provozovny. „My jsme připravení pořád, není problém otevřít vnitřní prostory. Dáme židle dolů, umyjeme podlahu, stoly a budeme se těšit na hosty. Teď návštěvníkům nepřeje počasí, je jim zima. Na terasách fouká,“ sdělila majitelka s tím, že provoz Střapaté Bohunky pojede v plném provozu. „Personál navyšovat nebudeme. Všechno stihneme. Zásoby máme,“ dodala.

„Tu radostnou novinu víme od rána,“ přitakal Kamil Vonc, provozovatel Restaurace a kavárny Pod Věží v Kaplici. „Máme z toho radost, ale samozřejmě je to současně i velká starost, protože my i naši zaměstnanci jsme s tímto otevřením počítali až od 14. července. Někteří do té doby už slíbili něco jinde, a teď mám velké problémy sehnat pracovníky. A to zejména brigádníky. Když byly zavřené školy, tak se tu studenti po brigádách ptali, ale teď – i kvůli otevření škol – zájem není. S pracovníky do pohostinství je to jako v celé Evropě – řada z nich si už našla práci jinde.“ Přesto v pondělí Kamil Vonc naplno otevře. „Budu v práci holt 24 hodin denně, jsem na to připraven.“ Kaplické provozovatele v této těžké situaci potěšil nový vstřícný krok radnice – město živnostníkům v městských prostorách snížilo nájem.