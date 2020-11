"Žijeme a pracujeme dál, jen jsme se museli přeorientovat na prodej piva pouze v lahvích," říká marketingový pracovník pivovaru Marek Bastl

Jaká byla vaše produkce před covidem a jak vypadá nyní?

Pokud máte na mysli podzimní vlnu infekce, tak jsme kvůli ní museli úplně zastavit produkci. Prodáváme jen pivo navařené ještě před uzavřením hospod. Nutno podotknout, že nadstandardně dlouhé ležení jeho kvalitě velmi prospívá.

Do kolika podniků (restaurace, hospody, bary, kavárny) jste své pivo dodávali?

Máme cca 40 stálých odběratelů. Především restaurace a pivotéky.

Skončily některé z nich úplně?

Logicky jsou nyní nejpostiženější vesnické hospody, které reálně nemohou přežívat na prodeji z okénka. Máme informace, že některé z nich již znovu neotevřou.

Jak se snaží Hulvát uzavření podniků přežít?

Museli jsme se rychle kompletně přeorientovat na prodej piva pouze v lahvích. Ale obecně jsou dopady podzimního lockdownu daleko větší než toho jarního. Nicméně to rozhodně nevzdáváme a intenzivně hledáme další potenciální odběratele.

Na webových stránkách máte zmínku o překvapení na Vánoce. Můžete alespoň poodhalit, o co půjde?

Něco tekutého pod stromeček pro zlepšení nálady. A jako tradičně s vysokou pitelností! Bude to prémiový hulvátský ležák z nejvybranějších surovin.

Zachraňují pivovar vaši fandové třeba nákupem trik, ale i dárkového balení v dřevěných přepravkách?

Máme ohromné štěstí, že naši fandové při nás stojí i v této těžké době. Pomáhají nám především pitím našeho piva. A za to bych jim velmi rád na tomto místě poděkoval. Už se moc těšíme, až spolu oslavíme vítězství nad COVID-19. Snad to bude co nejdříve.