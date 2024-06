OBRAZEM: Hřiby, bedly i lišky. Podívejte na houbařské úlovky ze Strakonicka

Podle houbařské mapy Českého hydrometeorologického ústavu je pravděpodobnost růstu hub ne Strakonicku na střední hodnotě. Co to znamená v praxi? To prozradí galerie Jana Malířského ze Strakonic, která už z dálky voní po houbách.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Houbařské úlovky ze Strakonicka. | Foto: Jan Malířský