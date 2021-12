„Tak letos už to budou čtrnácté Vánoce, které tady prožiji,“ říká. Než přišel do safari, pracoval v družstvu v nedalekých Přešťovicích. Když minulé vedení města rozhodlo o tom, že Strakonice pro turisty nabídnou takovou malou zoologickou zahradu z domácích zvířat, rozhodl se zde pracovat.

V roce 2008 pak přišli do safari první obyvatelé – poníci Kubík a Bobina. „Ti tady stále jsou, zbytek zvířat už je obměněný. Například původní kozičky z Hluboké už nás opustily, ale jsou tady jejich potomci,“ dodává. Současné osazení hradního safari je 19 koziček, tři poníci, oslík, sedm hus, 12 kachen, kohout a slepice.

Po krátkém povídání se jdeme podívat za samotnými obyvateli. Sotva vstoupíme do safari, rázem se stáváme centrem pozornosti. Ke mně si to namířil černý poník, který nejprve věnuje pozornost mé ruce, a když zjistí, že fotoaparát není pamlsek, bez zaváhání se snaží vrazit nos do mé tašky. „Nic nemám, váš šéf by to nerad viděl,“ snažím se neodbytnému zvířeti vysvětlit, že ode mne nic nedostane. „To je Pomněnka,“ říká František. Když se tato čtyřnohá slečna narodila, byla prý podivně modrá. „Nejdřív se myslelo, že jejím otcem je tady osel. Ale byla to jen pomluva,“ směje se chovatel.

OBRAZEM: Zvířata na Hluboké se představují pod tisíci rozzářených světýlek

Zajímalo mne, zda zvířecí obyvatele také nějak postihla covidová doba. „Ano. Ale trochu jinak. V určitém období sem lidé nechodili, což pro zvířata znamenalo i větší klid a také bezpečí. Je totiž stále dost těch, kteří sem nosí vlastní potraviny a v domnění, že zvířatům přilepší, jim spíše ubližují. Rád bych opět využil této možnosti a požádal všechny návštěvníky safari, aby používali pouze krmivo, které tady mohou zakoupit v zásobnících,“ vysvětluje František Lebeda.

Do roku 2015 spadalo Hradní safari pod kancelář tajemníka městského úřadu. Poté se přesunulo pod hlavičku technických služeb. V roce 2022 začíná již svoji 15. sezonu. Jaká bude? To se teprve uvidí…