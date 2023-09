V neděli 17. září se strakonický houbař Jan malířský vydal podívat, jak je to s houbami. „Hříbková etapa, která je tak těch sedm dní, pomalu končí. V lese je již dost přerostlých hříbků smrkový zejména v trávě a otevřených pasekách, kde pomalu již skončily.

Houby ze 17. září. | Foto: Jan Malířský

Rostou v hustších lesích v jehličí, pod nímž je ještě vlhko, a tak se dá stále něco najít. Na víc začala se objevovat muchomůrka růžovka. Výsledek procházky přikládám na fotkách,“ dodává Jan Malířský k houbaření na Strakonicku.

Co uvařit z muchomůrky růžové?

Z masáků lze vymyslet nepřeberné množství recptů. Od guláše, držťkovky, řízků v trojobalu, v testíčku pivním, brambrákovém, bramboro--cuketovém, sýrovém, zapečené brambory s masákovou směsí, do rýže jako příloha, těstoviny s masáky a sýrem, do polévky, do omáčky, pod maso a tak dále.

Speciál houby bannerZdroj: Deník/Jan Lakomý