Jedním z těch, kteří svůj zvyk neporušili, byl automechanik David Ch. "Jsem očkovaný, takže s tím nemám problém. Už mne nebavilo nechávat se pořád dokola testovat, tak jsme s manželkou do toho šli," řekl. Nařízení, že od 1. listopadu musejí provozovatelé stravovacích zařízení chtít po zákaznících doklad o očkování či bezinfekčnosti, považuje za nesmysl. Přesto ale ho bude dodržovat.

Majitel Jiří Sebera.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Majitel restaurace Jiří Sebera pracuje ve svém podniku podle aktuální potřeby. V úterý byl v roli kuchaře. "Je to malér. Běžně vydáváme v průměru od 30 do 50 obědů denně. V pondělí jich bylo 16. To asi mluví za vše," dodal. Ještě před několika dny měl v diáři nespočet akcí, které si zde firmy nebo úřady plánovaly. Především posezení na konci roku. "Raději jsme to zrušil. Nikdo neví, jak se to celé vyvine," krčí rameny.

Ale bere situaci s určitým nadhledem a jistou dávkou černého humoru. Proto třeba u hlavního vchodu umístil cedule s upozorněním pro hosty, aby nevstupovali do restaurace v bez prokázání očkování. Za to, že takto pomohou, budou po skončení nařízení náležitě odměněni.