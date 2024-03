Generacemi milovaná legendární komediální trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno… se po 40 letech vrátí na místo činu, přímo do jihočeských Hoštic! Stane se tak u příležitosti 40. výročí od premiéry filmu Slunce, seno, jahody, v sobotu 6. července. Hoštice se doslova přes noc převléknou do podoby, jak je známe z filmu, aby opět přivítaly jak režiséra Zdeňka Trošku, tak i hlavní herecké hvězdy.

Z natáčení Slunce, seno, jahody. | Foto: Se souhlasem Aleny Červené

Hoštice tak oslaví 40 let od premiéry filmu, který celý fenomén Slunce, seno a malebné jihočeské vesnice odstartoval skutečně ve velkém stylu, echt rodinným festivalem Slunce, seno 40! Nabitý program už teď slibuje besedu a autogramiádu s hlavními protagonisty jako jsou Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Broňek Černý, Petra Pyšová a těšit se můžete dokonce i na autora hudby Karla Vágnera. Nenechte si ujít ani prohlídku Hoštic, živou hudbu, soutěže v duchu Slunce, seno…, zážitkový program, zábavu pro celou rodinu a večerní promítání filmu. V sobotu 6. července prostě nemůže v Hošticích chybět žádný milovník legendární filmové komedie.

„Těší mě, že můžu po neuvěřitelných 40 letech od premiéry Slunce, seno, jahody pozvat všechny naše diváky a příznivce opět k nám do Hoštic. Hoštice jsou pro mě synonymem mého života. Nakonec už samotné hlášky, skeče a děj vychází z mého dětství, z toho, jak jsme žili, co bylo u nás v rodině i na vesnici běžné a co jsme prožívali. Budeme rádi, když dorazíte s celou rodinou, vezmete maminku a třeba i babičku a pomůžete nám tu „čtyřicítku“ oslavit, jak se sluší a patří. Už teď se na vás všechny moc těšíme,“ říká režisér Zdeněk Troška, který nejen, že v Hošticích prožil své dětství a mládí, ale i aktuálně je opět jejich hrdým občanem.

Jednodenní festival Slunce, seno 40 už nyní slibuje neopakovatelnou zábavu a nabitý program v nefalšovaném jihočeském duchu. Návštěvníci se mohou těši na hlavní hvězdy filmu i na dokonalý červencový den plný slunce, sena a zážitků. Už před několika lety Jaroslava Kretschmerová k trilogii Slunce seno… řekla: „Bylo to úžasné období, na které moc ráda vzpomínám. Slunce, seno… u diváků uspělo především díky svojí přirozenosti a tomu, že ukazovalo život na vesnici tak, jaký opravdu byl."

Na programu je například procházka po Hošticích, které se opět převléknou téměř do filmových kulis, řada by měla přijít i na komentovanou prohlídku vesnice s nespočtem zajímavostí a perliček z natáčení i života místních a k vidění budou rovněž velkoformátové fotografie herců a výstava fotek z natáčení.

Chybět nemohou ani soutěže. Zájemci si tak užijí a vyzkouší například hod holínkou nebo otepí slámy či sena, na řadu přijde i simulátor dojení a o neopakovatelný zážitek by se měla postarat, nyní již motorizovaná, postel staré Škopkové, se kterou bude možné jezdit po návsi. Součástí pestrého programu budou živá hudební vystoupení, filmové karaoke a samozřejmě dobré jídlo a pití. Vrcholem setkání se stane beseda s hlavními hvězdami filmové trilogie, jejich autogramiáda a večerní promítání filmu Slunce, seno, jahody.

Užijte si Hoštice přesně tak, jak je znáte z legendární filmové trilogie a zavzpomínejte na Škopkovi, Kelišovou, Blaženu, Vencu, Milunu nebo Šimona Pláničku a připomeňte si své nejoblíbenější hlášky, které už léty zlidověly. Festival Slunce, seno 40 se uskuteční na statku v Hošticích, hlavním centrem dění pak bude přímo JZD Hoštice, což už nyní slibuje jedinečný zážitek plný humoru, vzpomínek a neopakovatelně prožitého dne.