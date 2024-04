V Hošticích u Volyně si velkou oslavou připomenou jeden z našich nejnavštěvovanějších filmů posledních dvou dekád minulého století, oblíbenou, bláznivou komedii Zdeňka Trošky Slunce seno jahody. Čtyřicet let od premiéry filmu, který celý hoštický fenomén odstartoval, oslaví její milovníci – echt rodinným festivalem Slunce, seno 40! Ten se bude konat v sobotu 6. července. Na oslavu, která se bude konat pod širým nebem na hoštické louce, může podle organizátorů přijít až pět tisíc lidí a zúčastní se jí režisér Zdeněk Troška, hlavní herecké hvězdy Jaroslava Kretschmerová, Broněk Černý, Petra Pyšová, a dokonce i autor hudby Karel Vágner.

„Nabitý program slibuje besedu a autogramiádu s hlavními protagonisty, prohlídku Hoštic, živou hudbu, soutěže v duchu Slunce, seno, zážitkový program, zábavu pro celou rodinu i večerní promítání filmu,“ říká za organizátory Jan Karel.

Také režisér Zdeněk Troška, který se v Hošticích u Volyně narodil a stále zde žije, se těší, že může po neuvěřitelných 40 letech od premiéry Slunce, seno, jahody pozvat všechny diváky a příznivce opět do Hoštic. „Hoštice jsou pro mě synonymem mého života. Nakonec už samotné hlášky, skeče a děj vychází z mého dětství, z toho, jak jsme žili, co bylo u nás v rodině i na vesnici běžné a co jsme prožívali. Budeme rádi, když dorazíte s celou rodinou, vezmete maminku a třeba i babičku a pomůžete nám tu „čtyřicítku“ oslavit, jak se sluší a patří. Už teď se na vás všechny moc těšíme,“ zve Zdeněk Troška.

KVÍZ: Slunce, seno, jahody. Jak dobře znáte legendární film Zdeňka Trošky?

Film Slunce, seno, jahody od 1.září 1984 po dobu promítání v československých kinech navštívilo více než 3,3 miliony diváků.

Podle dat Národního filmového archivu a serveru kinomaniak.cz, který eviduje počty návštěvníků kin do dnes, se jednalo o divácky nejúspěšnější film 80. let a vůbec nejnavštěvovanější v roce 1984, kdy šel do kin.

Zajímavostí je, že ještě v roce 1986, tedy dva roky od premiéry, si „Jahody“ podle Národního filmového archivu udržely pátou příčku v žebříčku návštěvnosti. Do československých kin na ně přišlo téměř 480 tisíc diváků, přičemž na prvním místě bezkonkurenčně skončil film Vesničko má středisková. Komedie Jiřího Menzela se podle serveru www.kinomaniak.cz, který podle svého provozovatele Tomáše Vyskočila čerpá data z Národního filmového archivu a z Lexikonu českých filmů vydávaných kdysi magazínem Cinema, stala nejnavštěvovanějším filmem 80. let.

1) Vesničko má středisková 8/86

2) Jako jed 7/86

3) Skalpel prosím 3/85

4) Láska z pasáže 7/85

5) Slunce, seno, jahody 9/84

6) Mravenci nesou smrt 4/86

7) Mladé víno 9/868) Já nejsem já 8/86

9) S čerty nejsou žerty 10/85

10) Jak básníci přicházejí o iluze 4/85 (zdroj NFA)