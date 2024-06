Každý školní rok začíná pro trenérky tanečního kroužku v domě dětí a mládeže stejně. Po prvních hodinách si udělat obrázek, jak na sebe bude skupina reagovat, co jí sedne. Dle toho vybrat a namixovat muziku, na kterou se bude tančit. A samozřejmě vytvořit choreografii tak, aby ji holky napříč věkem zvládly a aby společně s hudbou byla působivá pro diváky.

Tanečnice z DDM ve Strakonicích. | Video: Se svolením Jaroslavy Krejčové

A pak se až do jara, kdy začínají postupové soutěže, piluje a piluje… Strakonický dům dětí a mládeže reprezentují na soutěžích dvě taneční skupiny. Roast Beef Elen Krejčové a HVK Venduly Křešničkové. Jejich svěřenkyně se i letos probojovaly ze základních kol do republikového finále. Z úspěchů svých tanečnic mají pokaždé obrovskou radost nejen ředitelka organizace Iva Šrámková a vedoucí tanečního oddělení Sandra Petrášová, ale také Tereza Koutenská, která práci svých svěřenkyň aktuálně sleduje z mateřské dovolené. A protože je v obraze, zeptali jsme se na letošní soutěžní sezonu právě jí.

Děvčata za sebou mají další úspěšnou sezonu, dalo by se říci, že zrají jako víno.

Ano, a já jsem na holky neskutečně pyšná, protože opět dokázaly, že domy dětí a mládeže mají na tanečních soutěžích také co ukázat. Roast Beef postupoval do finále prestižní soutěže Mia festival z prvních míst v Plzni a v Českém Krumlově, HVK rovněž.

Zmínila jste, že domy dětí mají také co ukázat. Znamená to, že pro takto prestižní soutěže trpí nějakým handicapem?

No, ono je důležité si uvědomit, že naprostá většina naší konkurence jsou tanečnice z různých tanečních škol, kde se trénuje i denně, a i přesto se jim naše slečny dokážou vyrovnat a třeba je i porazit. Například letos byla konkurence opravdu velká a už jen být účastníkem finále je pocta.

A to zůstává skryto, jaké problémy se občas musí řešit těsně před soutěží, že?

Letos se holky bohužel potýkaly s nepřízní osudu a nemocemi, a tak na semifinále musely dvakrát nastoupit nekompletní. To je vždycky nejtěžší pro vedoucí týmu, která v noci před soutěží nespí a předělává postavení tak, aby se skryly mezery v choreografii po chybějících dívkách. Na finále ale nakonec dokázaly odjet všechny a naši domácí akci Dům žije zvládly také v kompletním počtu, tak si tuto nepřízeň osudu nakonec vynahradily.

Mimochodem, v kuloárech se často říká, že o umístění rozhodují sympatie a antipatie porotců vůči jednotlivým tanečním uskupením. Jaký je váš názor?

Bohužel tomu tak je. Tanec je subjektivní a ne s každým hodnocením se dá souhlasit. Zároveň DDM není taneční škola a lze zpozorovat, že od nás na tanečních soutěžích porota tolik neočekává. Proto je báječné, že holky nasbíraly tolik bodů a že jim například absolutní vítěz utekl o několik bodíků. Všechny tím překvapily.

Poctivě prý sledujete práci svých „podřízených“ lektorek, i když jste na mateřské dovolené…

Samozřejmě, a i ráda poradím, pokud je potřeba. Tanečnice mají neskutečnou energii a pod vedením Elen Krejčové se jim opravdu daří. Jejich choreografie Time is up je opravdu propracovaná, a dovolím si tvrdit, že nám letos maličko ublížil počet tanečnic, protože v sedmi lidech je opravdu těžké konkurovat početnějším tanečním skupinám.

I starší HVK pod vedením Venduly Křešničkové slavily veliké úspěchy na tanečních soutěžích. Obě choreografie bylo možné vidět na naší již tradiční akci Dům žije.

Lektorky soutěžních skupin také vedou v DDM taneční kroužky pro malé děti a bylo krásné pozorovat, jak jsou dětičky nadšené, když vidí své úspěšné lektorky tančit, a ví, že pokud budou pokračovat, mohou se dostat na jejich úroveň. Já jsem opravdu strašně pyšná, že holky pokračují v tom, co jsem začala a dělají to skvěle. Elen je úžasná a vede skupinu přesně tak, jak jsem si vysnila. Jsou tým s velkým T, podporují se nejen v tanečním, ale i v osobním životě a troufám si říct, že se z nich staly přítelkyně na celý život, což mě nesmírně těší.