Po sezoně 2012 – 13 se hokejisté Radomyšle z Krajské ligy odhlásili a po dvě sezony působili v okresním přeboru na Strakonicku. Po sezoně 2014 – 15 přišel návrat mezi Jihočeskou elitu. Hned v prvním ročníku po návratu obsadili hráči Radomyšle po základní části slušné 6. místo. Z play off pak vypadli ve čtvrtfinále, když nepostoupili přes Milevsko. V sezoně následující přišel v základní části opět střed tabulky a 7. místo. I z něho však hokejisté Radomyšle přešli ve čtvrtfinále play off přes Veselí nad Lužnicí a skončili až v semifinále na hokejkách Medvědů z Českého Krumlova.

V sezoně 2017 – 18 přišla bedna. Po základní části patřilo Sokolům krásné třetí místo tabulky. Ve čtvrtfinále narazili na Milevsko, se kterým svedli tuhý třízápasový souboj, ale dál šel soupeř. V sezoně následující se již tolik nedařilo, Radomyšl obsadila po základní části 11. místo a sezona skončila až příliš brzy.

Do sezony 2019 – 20 zmobilizovali v Radomyšli síly, od prvních zápasů hokejisté ukazovali, že budou velmi silní a vše nakonec vyústilo ve vynikající druhé místo tabulky. Přišel i následný postup přes čtvrtfinálového soupeře z Veselí nad Lužnicí. Konečnou se však stalo pro hráče Radomyšle semifinále, když nepřešli přes Soběslav.

Před minulou sezonou přišel k týmu trenér David Míka. Spolu s Milanem Tollingerem připravili tým na sezonu výborně. A neznepokojil je ani vlažný vstup do soutěžního ročníku. „Start sezony ovlivnilo více faktorů. Naše představa přípravných zápasů vzala za své a navíc jsme v úvodu soutěže měli velice těžký los. Na začátek derby se Strakonicemi. Pak jsme sice vyhráli v Hradci, ale následně přišly zápasy se suverénním Pelhřimovem a v Českém Krumlově,“ vrátil se na start sezony David Míka a pokračoval: „Nebylo proč panikařit. Věděli jsme, že máme natrénováno a to nejtěžší za sebou. Kluci si to vzali za své, vytvořili super partu, táhli za jeden provaz a byla to radost. I když se třeba nedařilo, dokázali jsme zápasy zlomit. Hodně jsme toho otočili ve třetích třetinách. S vývojem soutěže jsme chtěli být po základní části na druhém či třetím místě. Hodně začala v závěru dotírat Soběslav, ale nakonec z toho bylo super druhé místo. Všichni jsme si uvědomovali, že play off bude úplně jiná soutěž, kde může každý porazit každého. Chtěli jsme do semifinále a pak již to bývá otevřené.“

Přání o postupu do semifinále play off se vyplnilo a hokejisté Radomyšle do něj prošli přes Veselí nad Lužnicí. „Veselí hraje hokej, který nám sedí. Přestože jsme u nich v základní části prohráli, věděli jsme, že je to pro nás hratelný soupeř. Doma jsme se sice v play off trápili, ale na ledě soupeře již byli jasně lepší a zaslouženě postoupili,“ komentoval semifinálovou sérii David Míka a doplnil k semifinálovému souboji se Soběslaví: „Soupeř disponoval čtyřmi vyrovnanými pětkami a především měl v kádru Dančišina, který byl evidentně rozdílovým hráčem. My se naopak museli vyrovnávat se ztrátami v sestavě. Někteří hráči nemohli nastoupit a chyběli v klíčových situacích. Škoda domácího zápasu, tam jsme neměli prohrát. V Soběslavi pak již byli domácí lepší a zaslouženě zvítězili.“

Po sezoně tedy byla spokojenost na všech frontách. „Jak vedení klubu, tak my trenéři i hráči jsme byli po sezoně spokojeni, takže výsledek bereme. Druhé místo v základu, pak semifinále, užívali jsme si to. Sice jsme si tajně přáli finále proti Strakonicím, byly by plné stadiony a super zápasy, ale nedá se nic dělat. Z mojí strany velká pochval pro celý tým. Kluci vytvořili super partu, věřili nám, plnili, co jsme po nich chtěli a výsledek se dostavil,“ uzavřel spokojeně sezonu 2019 – 20 David Míka.

V sezoně 2020 – 21 Sokol Radomyšl načal druhou desítku sezon účasti v krajských soutěžích. Hokejisté však odehráli pouhé dva zápasy a poté do sportu zasáhl koronavirus. Sezona tak pravděpodobně zůstane bez jakéhokoliv výsledkového vyhodnocení.