Pětice hokejových nadšenců ze Strakonicka, která si říká 4312 Unstoppables (česky 4312 Nezastavíš), dosáhla nevídaného úspěchu. "Na mistrovství Evropy v rybníkovém hokeji, které se uskutečnilo 10. a 11. února v Itálii, vybojovali druhé místo," řekla kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku.

Tým 4312 Unstoppables reprezentoval v Itálii tradiční strakonické hodnoty. | Foto: archiv týmu 4312 Unstoppables

Po šesté příčce, kterou obsadili v roce 2020 na MS v Kanadě, si tak na své konto připsali další mezinárodní úspěch. V konkurenci 54 týmů z Itálie, Německa, Finska či České republiky se až do finále probojovala pětice mladých mužů, z nichž čtyři slouží jako vojáci u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

Úspěšný tým tvořili poručík Ondřej Dlouhý, nadrotmistr Aleš Dlouhý, rotný Ondřej Kubíček, četař David Pavlíček a Patrik Šebesta. „Všichni hrajeme od malička hokej, byť každý z nás na trochu jiné úrovni. Ta hlavní síla ale spočívá v dobré partě, kterou jsme vytvořili,“ odhalili, v čem spočívá tajemství jejich sportovního úspěchu. Ačkoliv jsou soutěživí a chtěli v Itálii dosáhnout co nejlepšího výsledku, nepočítali s tím, že by se dostali tak daleko. „Po prvním zápase, který jsme prohráli, se nám honilo hlavou, aby to nebylo fiasko. Ale poučili jsme se ze svých chyb a dostali se až do finále,“ popsali svou cestu soutěží.

Získali si srdce italských fanoušků

Přestože ve finále nestačili na jeden ze zkušených německých týmů a skončili druzí, ze strany diváků se jim dostalo velké podpory. „Zápasy jsme hráli přátelsky. Každému soupeři jsme věnovali drobné dárky z jihočeských Strakonic, které jsme zde reprezentovali,“ objasnili hokejisté, čím si získali srdce italských fanoušků. „Velké oblibě se těšilo jak strakonické pivo, tak i typické čepice zmijovky,“ prozradili, jakými dárky potěšili své soupeře.

Že je rybníkový hokej jejich doména, předvedli již v roce 2020, kdy se díky třetímu místu na Mistrovství ČR a SR kvalifikovali na Mistrovství světa v Kanadě, kde v konkurenci 96 týmů z celého světa obsadili šesté místo.

Návrat ke kořenům

Na otázku, proč soutěží zrovna v rybníkovém hokeji, odpověděli: „Má to své kouzlo. Je to prapůvodní forma hokeje. Hraje se tak, jak se kdysi hrál na rybníku. Prostě návrat ke kořenům,“ sdělili mladí muži. „Rybníkový hokej se hraje tři na tři a nehraje se do těla, proto ani hráči nepoužívají standardní hokejovou výstroj. Hodně také záleží na tom, jakou si tým zvolí strategii,“ zmínili zvláštnosti tohoto sportu.

Rybníkový hokej má jasně daná pravidla. Hru ale ovlivňuje i prostředí, ve kterém se turnaj koná. „Při mistrovství světa v Kanadě v roce 2020 jsme si nemohli přihrávat od mantinelů, protože byly ze sněhu a puk do nich jednoduše zalétnul. Při letošním mistrovství Evropy v Itálii byly mantinely ze dřeva. I to samozřejmě ovlivňuje strategii týmu,“ doplnili hráči.

Dřív bruslil, než chodil

Tým 4312 Unstoppables tvoří parta kamarádů, kteří se ve volném čase věnují lednímu hokeji. „Podle rodičů jsem dřív bruslil, než chodil. Od tří let jsem na ledě,“ uvedl jeden z nich, který trénuje až čtyřikrát týdně a o víkendu hraje zápasy v krajské lize. „Já hraji okresní soutěž, jiný kamarád zase trénuje mládež. Přestože každý z nás tráví na ledě různý čas, jedno máme společné – hokej je naše vášeň,“ potvrdil další z hráčů.

Českou republiku a Město Strakonice by rádi reprezentovali i příští rok na světovém poháru, který se bude konat na konci ledna ve Finsku. Zájemci, kteří by je chtěli v jejich úsilí podpořit, tak mohou učinit na webové stránce www.donio.cz/pribeh/10030, kde za finanční příspěvek mohou získat různé upomínkové předměty týmu 4312 Unstoppables.

V úterý 14. března přijme úspěšné hokejisty strakonický starosta Břetislav Hrdlička, aby jim poblahopřál k úspěchu a poděkoval za skvělou reprezentaci města.