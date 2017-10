Hned po 14. hodině byl nával

Strakonice – Ve volební místnosti v bývalé škole v Lidické ulici ve Strakonicích byl hned po otevření nával.

Během prvních deseti minut přišlo kolem tří desítek voličů. „Tak to bývá pokaždé,“ uvedl předseda volební komise Miroslav Šťastný, který v komisi zasedá pravidelně. Těsně před 14. hodinou stálo před budovou pět lidí. „Jeden člověk přišel dokonce už v půl druhé, ale samozřejmě volit nemohl,“ přidal zajímavost Miroslav Šťastný. V seznamu tohoto okrsku je zapsáno 748 voličů.



Mezi prvními, kdo vhodil svůj hlas do urny, byla Jana Holá. „Volit chodím pravidelně a letošní volby vidím jako důležité. Vážila jsem, komu dám hlas. A že jsem přišla tak brzy? To byla spíše náhoda,“ zmínila Jana Holá.