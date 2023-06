Prázdniny se pomalu blíží, pokud si lámete hlavu s tím, jak zabavit své děti, máme řešení. Své mozkové závity dokonale procvičí na výstavě s názvem Hlavolamy ve strakonickém muzeu. Zábavu tu najdete pro celou rodinu.

Interaktivní výstava plná hlavolamů prověří vaše mozkové závity. | Foto: Se svolením Michala Jánského z destinační společnosti Píseckem s.r.o.

Nejstarší hlavolamy světa zpracované výtvarnicí Věrou Tataro jsou ve výstavních sálech Muzea středního Pootaví ve Strakonicích k vidění až do 1. října 2023. Otevřeno je od úterý do neděle od 8 do 17 hodin.

Toho, kdo se v tomto oboru vyzná, bude určitě zajímat, že tu na něj čeká například Ramsesova hvězda, Dürerův čtverec, mosty v Königsbergu, první křížovka v původním znění a mnoho dalších.

Retro krásky. Strakonické muzeum se otevřelo veřejnosti, fanoušci motorek žasnou

V muzeum je k vidění i největší evropský hlavolam Big Pelikan, můžete si zkusit vyndat z klece obřího ježka, projet kolektivním bludištěm, sestavit lomený oblouk z molitanových bloků a nebo jen stavět z dřevěných kostek. Součástí výstavy je i hlavolamová herna.