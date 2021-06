Když tornádo ve čtvrtek 24. června ničilo jižní Moravu, vzpomínky na události 2002 v něm opět opět ožily. "Tenkrát mi napsal starosta obce Troubky, kterou zničily povodně v srpnu 1997. Dal mi pár cenných rad, jak postupovat. To samé jsem udělal já a do Moravské Nové Vsi jsem poslal panu starostovi podobný e-mail. Snad mu k něčemu bude. Mně tenkrát ty rady pomohly," dodal Karel Palivec.

Co tedy v e-mailu na jižní Moravu stojí? "Aby na nic nečekali a ihned udělali soupisy poškozených občanů. Za pár dnů se do toho začnou míchat emoce, což není dobré. Nebo aby vedli přesnou evidenci na co jsou konkrétní peníze použity - zda na nákup čisticích prostředků, demolice a podobně. Vyhnou se pak zbytečnému vysvětlování. Zásadní ovšem je, aby jako starosta sám nerozhodoval o tom, kdo dostane jakou částku z finanční pomoci. Je nutné zřídit transparentní účet a o rozdělí peněz musí rozhodovat zastupitelé."

Karel Palivec má ale k Moravské Nové Vsi i osobní vztah. V mládí v této oblasti prožil vojenskou službu.