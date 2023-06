Následuje klasika. Strážci marketů volají 158 či 156, uniformy hříšníka prolustrují a nadělí pokutu. Její výše se odvíjí také podle toho, kolik záznamů do registru přestupků už lapka nasbíral. Podle tiskové mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslavy Krejčové v dubnu strážníci řešili 11 krádeží, v květnu o jednu méně.

Rekordmanem aprílového měsíce se stal bezesporu Písečan (52), který si do strakonické Billy u nádraží přijel pro kosmetiku a nescafé za 2346 korun. Žiletkami si vousy neoholil, ani se nenavoněl, ani kávu si nevychutnal, protože zboží se vrátilo do regálů.

Do cesty vlaku vstoupil muž, na místě zemřel

Za zmínku stojí i Strakoňák (49), který zkoušel z Kauflandu propašovat gril za 1299 korun. Zlodějskou roli si střihla také žena (24), která se stejně starým parťákem „udělala“ nákup za bez koruny šest stovek. Prodavačky z Jednoty ve Smetanově ulici jí však dobroty – paštiky, kuřecí řízky, rum, pivo, romadůr – nedopřály. Mladá dáma ze Strakonic obohatila svůj rejstřík přestupků o třetí záznam.

Májový měsíc zahájil cizinec, který v Kauflandu vyndal z krabičky USB kabel za 90 korun, strčil si ho do kapsy a prázdný obal poctivě navrátil do police. Následoval starý známý 26letý sběratel přestupků. Čtrnáctou čárku získal za tavený sýr a zubní pastu z Kauflandu za celkových 47 korun.

Někdy se těžko chápe, jaké pohnutky donutí slušného člověka sklouznout po šikmé ploše. Třeba jako 68letá žena z Volyňska, která v Kauflandu ukryla v kapse dvanáct kostek masoxu a nějakou kosmetiku za 351 korun. Přitom peníze měla, zboží pod dohledem hlídky bez problémů zaplatila.

Čerstvý čtyřicátník z jižní Moravy naopak neměl v témže marketu ani floka, zato žízeň ukrutnou. Kdo očekával, že sáhl po osvědčených značkách rum, vodka, pivo, zmýlil se. Moravák si přímo na place načal banánový džus za 26 korun.

Ten výčepní je nějaký divný – slavnou hlášku z reklamy na pivo dokonale napodobil 27letý chlapík z Mirotic. Velmi podivně se choval v Lidlu, když plnil kapsy Kozlem.

Zloděj se nesveze, kradená motorka je nepojízdná

Kafe, smetanu, tvaroh, vejce, vanilkový cukr, mentos a kosmetiku, vše za 446 korun, zkoušel pronést 44letý Strakoňák z Kauflandu. Odešel však jen s pokutovým blokem.

Trapně se musel cítit muž (45), který z DM drogerie zkoušel odejít s dámskými vložkami za 279 korun. Také 35letá maminka si v Kauflandu možná přála mít cestovní plášť princezny Arabely, aby mohla zmizet domů do Vlachova Březí. Do kočárku postupně nastřádala maso, šunku, salámy, kosmetiku za 477 korun a přikryla to dekou. Zboží následně dobrovolně zaplatila.

Zajímavou kombinaci ukradeného zboží zvolil v Ternu na Volyňské 48letý muž z městyse kousek od polských hranic. Vybral si nerezový ešus a půl kila dršťkové polévky za 300 korun.