První souboje se na hradě konaly už od deseti a vznešení pánové a krásné dámy v historických kostýmech bavili návštěvníky až do odpoledních hodin. Kromě dobových scének se mohli příchozí dozvědět i zajímavé informace o středověkých zbraních, mnozí si neváhali na chvíli vyzkoušet mučící nástroje nebo si zastříleli z luku.

Obrovské nadšení panovalo mezi dětmi ve chvíli, kdy si je rytíři přizvali z obecenstva na pomoc v boji. Každý malý bojovník dostal meč a štít a bitva dvou znepřátelených táborů mohla začít. Tomu, kdo si počkal do večera, sliboval program ještě ohňovou show.

Zřícenina hradu Helfenburk je veřejnosti otevřené od května do září vždy od úterý do neděle a také ve státní svátky od 10 do 17 hodin. Najdete ji asi 5,5 kilometru od Bavorova v okrese Strakonice. Nachází se v katastrálním území obce Krajníčko na skalnatém vrchu Malošín v nadmořské výšce 683 metrů. Od roku 1963 je chráněna jako kulturní památka.