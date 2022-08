Hejtmani všech 14 českých krajů v pátek ráno na radě diskutovali o možných řešení krize. Jak informoval hejtman a předseda AKČR Martin Kuba, našli konkrétní kroky, které by se měly provést na našem území i v rámci Evropy. „Tato opatření by měla zabránit extrémním výkyvům cen, kolapsu českých firem, stoupání nezaměstnanosti a měla by být schopná se vracet potom do normálu,“ vysvětlil úvodem. Opatření by mohla platit od roku 2023 na přechodnou dobu.

Za nastalou situaci může zejména válka na Ukrajině, která ovlivnila celý svět. „Putin používá plyn jako zbraň, ale my ho nemůžeme nechat ji používat naprosto bezostyšně,“ upozornil s tím, že jde o válečnou strategii aplikovanou na volném trhu. „Musíme přijmout, že jsme ve válce i v této oblasti a musíme se tak chovat,“ míní Kuba.

Inspirace v zahraničí

Předpoklady, z kterých vyšli, hledali na reálném trhu s elektřinou. Inspiraci hejtmani čerpali například ve Španělsku a Portugalsku, kde už kroky proti rostoucím cenám aplikovali a osvědčili se. „Ceny na burze určují poslední dodané megawatt hodiny, jsou to tzv. závěrné elektrárny. Tyto země už si definovaly cenu uhlí, plynu a dalších komodit na nějakou částku, a rozdíl, který je ve výrobě, dotují,“ popsal Martin Kuba s tím, že pak na trh dodávají energie za řádově nižší ceny. „Ukázalo se, že jde o funkční a samofinacovatelný systém, který má minimální dopad na koncové zákazníky,“ řekl.

Řešení domácností

Kuba upozornil, že Česká republika nemá plyn a jiné komodity, jediné, co vyrábí vlastní silou, je elektrická energie. Stát by podle vedení krajů měl řešit opatření v domácnostech, veřejném sektoru a firmách. „V domácnostech by mělo jít o regulaci či usměrnění cen, aby koncoví spotřebitelé neplatili více definovanou částku,“ popsal dále.

Platilo by to u elektřiny i plynu. „Nemuseli bychom dotovat domácnosti, které mají ceny elektřiny pod regulovanou cenou, dotace by tak nemířily ke všem,“ dodal s tím, že by se dotovalo prvních 75 procent obvyklé spotřeby v domě a dotace by nesloužily pro rekreační objekty. „Mělo by to motivovat obyvatele, aby šetřili, nesmí se do toho dostávat vyhřívání bazénu a další podobné věci,“ upozornil.

Veřejný sektor

Regulace cen ze strany státu by podle Kuby měla začít už v lednu příštího roku. Ve veřejném sektoru by bylo řešením určení státního obchodníka s energiemi, kterému by ji firmy v menšíc objemech prodávaly. „On by ji potom distribuoval do veřejných budov,“ naznačil s tím, že toto řešení by fungovalo zejména v případě škol, školek, nemocnic, či domovů seniorů.

„Definovali bychom veřejnou kritickou infrastrukturu, nepatřil by tam například plavecký bazén v majetku města,“ popsal Martin Kuba.

Opatření pro firmy

V oblasti firem podle Kuby je třeba definovat kritéria toho, jaké mají podniky vazby na výrobu energií. „Úplně jiné je to v advokátní kanceláři, slévárně či sklářské firmě. Mohlo by to být definováno tak, že stát uhradí třeba jenom 50 nebo 60 procent nad definovanou cenu,“ poznamenal.

Některé návrhy jsou dle jeho vyjádření samofinancovatelné. Doporučil k zavedení těchto opatření použít sektorové daně či zdanění každé vyprodukované megawatthodiny energie. „Navrhujeme pouze mechanismy, celý nástroj by byl potom v kompetenci ministerstva financí,“ upozornil.

Na závěr také doporučil a označil za nutnost to, že by vláda měla postupně a razantně směřovat k získání stoprocentní vlastnického podílu ve výrobních kapacitách energetické společnosti ČEZ. „To je totiž limit, kvůli kterému nejsou kroky vlády rychlejší a efektivnější,“ dodal jihočeský hejtman a předseda Rady AKČR.