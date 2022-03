"Nic takového jsem nenařídil a nic takového se nesmí dít. Jen v souvislosti s tím jsem také od starostů dostal informace, že v některých obcích využívají obecní nájemní byty lidé, kteří mají ještě svoje vlastní byty nebo domy. I když se přiznám, že takovou situaci moc nechápu, a asi se jedná o jednotky případů, nechávám takové případy na posouzení jednotlivých starostů," napsal hejtman.

Počty uprchlíků z Ukrajiny na jihu Čech s platným povolením pobytu dle ministerstva vnitra k pátku 18. března 2022.Zdroj: Deník/ Redakce

A co tedy s jihočeskými starosty opravdu probírali?

"Na základě rozhodnutí vlády o přerozdělení uprchlíků do krajů jsem ve čtvrtek a pátek se starosty jednal. Tak jak nám usnesení vlády ukládá jsem je vyzval, aby se opravdu každá obec, podle své velikosti, pokusila najít alespoň nějakou ubytovací kapacitu. Také jsem ale všem jasně vysvětlil, že hledáme řešení, které se má co nejméně dotknout obyvatel jihočeských měst a obcí. Řešili jsme formy ubytování, úhrady za ubytování ze strany státu a jednotlivé možnosti v různých obcích. Informoval jsem je , že prioritně budeme využívat ubytovací kapacity ministerstev a státních organizací a samozřejmě naše krajská zařízení. Představil jsem jim také, jakou formu podpory pro případné drobné rekonstrukce stávajících nevyužitých obecních objektů budeme prosazovat na MMR, aby se i z dosud nevyužívaných obecních prostor dalo vytvořit přechodné ubytovaní. Jsem si logicky vědom, že menší obce s kapacitou mohou mít problém a všechny jsem také upozorňoval, že pokud to tak bude, ať se nám ozvou. V této chvíli potřebujeme ale aktivovat a zmapovat „veškerou“ možnou kapacitu, abychom mohli postupovat logicky tak, aby zátěž pro Vás obyvatele jihočeských měst a obcí byla co nejmenší. Proto udělàme maximum," komentoval Martin Kuba.