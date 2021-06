Patří k privátní letecké flotile rakouského miliardáře a milovníka letadel Dietricha Mateschitze "Flying Bulls" ze Salcburku.

Jak česká Wikipedie uvádí, North American T-28 Trojan bylo cvičné letadlo poháněné pístovým motorem. Používalo je americké letectvo a námořnictvo od počátku 50. let 20. století. Letoun byl úspěšně využíván i při protipartyzánských akcích, a to hlavně ve válce ve Vietnamu. Ve cvičné verzi mohli sedět za sebou pilot a žák.

T-28B z roku výstavby 1954 o výkonu 1425 koňských sil byl do roku 1965 používán US-Navy ve Washingtonu D. C. k tréninku pilotů. Pak byl prodán soukromníkovi do Texasu a ten jej restauroval. V polovině osmdesátých let "vyčuchal" milovník veteránů Sigi Angerer stroj v Oklahoma City a úpravy dokončil. Aby jej dopravil do Evropy, musel s ním letět do Kalifonie, kde byl letoun rozebrán a naložen do kontejneru k převozu do Texasu. Odtud putoval lodí do Hamburku.1

Úkol dát T-28B znovu dohromady převzala firma Jet Aviation v Basileji. Ještě opatřen americkými poznávacími značkami přistál v roce 1987 v Innsbrucku a byl zapsán do rakouského registru. Od roku 2001 byl konečně v Salcburku, kde se stal základem sbírky historických letadel. S dalšími exponáty "obletěli" Flying Bulls mnoho velkých leteckých show. V létě 2016 ho technici "stáje" několikaletou pečlivou jemnou prací restaurovali do konečné podoby, včetně nápisu „Navy“ na bývalém vojenském letadle.

Podle prvních informací ze salcburských leteckých kruhů se Trojan s rakouským volacím označením Oscar Echo-Echo Sierra Alpha (OE-ESA) vracel přes Česko z mezinárodní letecké show v Polsku.

Flying Bulls v plné parádě.Zdroj: Deník/archiv VLM

Batole přežilo pád ze šesti metrů

V pátek ráno dělal na statku v obci Maria Neustift 32letý otec ve stáji a jeho 29letá žena otevřela ve druhém patře stavení okno k vyvětrání. Když odešla do kuchyně vyklidit myčku nádobí, čtyřletý syn sebral klíč od ložnice a vyzdvihl svou půldruhaletou sestru na parapet. Ta tam ztratila rovnováhu, protrhla síť proti hmyzu a spadla do hloubky šesti metrů, popisují OÖN. Její otec hluk pádu na beton zaslechl a zavolal místního lékaře Urbana Schneeweiße. K pomoci byl přizván i záchranný vrtulník.

Co na místě následovalo, označil doktor Schneeweiß za něco nepředstavitelného, "nebo chcete-li, za zázrak". Holčička komunikovala a až na modřiny a odřeniny nebyla zraněna! "Nevěřil jsem vlastním očím a dvakrát jsem ji kompletně vyšetřil," dodává lékař. Byla jen vylekaná z takového množství lidí kolem ní. Nebylo možné vyloučit vnitřní zranění, dítě proto s matkou odletělo na kliniku ve Steyru. Po důkladném vyšetření mohlo v pondělí nemocnici opustit!

Záchranář viděl zázrak z první ruky.Zdroj: Deník/OÖN

Na snímku je lékař záchranné služby Urban Schneeweiß, který byl na místě nehody první. Foto: Deník/OÖN/ privat

Konečné úložiště jaderného odpadu u sousedů!

Od roku 2018 hledá Rakousko konečné úložiště svého atomového odpadu, který se od roku 1974 shromažďuje v meziskladu v asi 12 000 dvousetlitrových sudech v dolnorakouském Seibersdorfu. Nyní musejí odborníci do tří let předložit vědecky fundované podklady k bezpečnému konečnému úložišti, které má umožnit skladování na 300 let. "Protože Rakousko neprovozuje žádné komerční atomové elektrárny, je to srovnatelně jen malý problém," píše linecký list. "Ale i slabý až středněradioaktivní odpad musí být skladován částečně až několik set let." Tak to ukládá směrnice EU 2011/70/Euratom.

Dítě na procházce…

V sobotu kolem dvacáté hodiny zahlédli v Kematenu v okrese Linec-venkov dvouletou holčičku. Šla po zemské silnici s plaveckými rukávky na pažích, sdělil linecký Volksblatt. Kolemjdoucí marně hledali její rodiče a nakonec vyrozuměli policii. Když hlídka přijela, bylo dítě už zpátky doma - 43letá svědkyně vyhledala a vyrozuměla 26letou maminku. Rodiče totiž vůbec nezpozorovali, že jim dcerka v 19.45 nepozorovaně z domu zmizela. Otevřenými domovními dveřmi vyšla na silnici, kde ji krátce nato zahlédli kolemjdoucí…

Praha a Vídeň, partneři

Jak náš web informoval Martin Landa z Eurocommu, Praha a Vídeň uzavřely formální dohodu o pětileté spolupráci. Ta se soustředí na udržitelnou budoucnost, ekologii a městský rozvoj s vyváženým mixem pro bydlení, práci i hospodářství. Města chtějí sdílet zkušenosti z dopravního plánování, odpadového hospodářství či financování a výstavby infrastruktury, bytů a městských služeb.

Šest koní v přívěsu…

Pohraniční policie v Pasově vysvobodila v neděli šest koní "nacpaných" v nejtěsnějším prostoru přívěsu pro přepravu zvířat s holandskou značkou, píše PNP. Transport odhalili na hraničním kontrolním místě u Ruhstorfu a "zásilku" oddelegovali k vyššímu velení do Pasova. Tam na služebně koně vypustili na "služební" zeleň a zavolali veterináře. Ošetření koně byli předáni útulku zvířat.

Podle zprávy policie směřoval transport z Rumunska do Nizozemska. 38letý řidič je stíhán pro porušení zákona o ochraně zvířat, za jízdu bez oprávnění a falšování úředního dokladu, protože předložil padělaný moldavský řidičák.

Policejní tráva jim chutnala!Zdroj: Deník/PNP

Foto: Deník/PNP/policie Pasov