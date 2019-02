Novosedly - Založení Sboru dobrovolných hasičů se datuje dnem 9. října 1905 s členskou základnou patnácti členů v čele se starostou Tomášem Jelenem.

Prvopočátky dobrovolných hasičů v Novosedlech jsou doloženy už ve středověku. Tehdy olomoucký biskup Marek v roce 1554 v městském řádu stanovil, že určení starší lidé budou každou čtvrtou neděli v měsíci chodit dům od domu a kontrolovat, jak lidé zacházejí s ohněm.

Vznik sboru

Založení Sboru dobrovolných hasičů se datuje dnem 9. října 1905 s členskou základnou patnácti členů v čele se starostou Tomášem Jelenem. Zakládající členové byli Tomáš Jelen, Jindřich Machník, Josef Houf, Adolf Kubička, František Michálek, Václav Beneš, Čeněk Kříž, Václav Němeček, František Dub, Josef Soukup, Václav Janeček, Tomáš Požárek, Josef Požárek, Jaroslav Požárek a Jakub Jelen.

Chybí peníze

Skutečnost, aby sbor mohl plnit své poslání při zdolávání požárů, kterých v té době nebylo málo, vedla k shromažďování peněžitých darů na koupi nové stříkačky.

Činnost sboru byla založena na dobrovolnosti členů, byla odkázána i na dobrovolnou pomoc dárců. Patřil mezi ně i císař František Josef I., který sboru daroval osmdesát korun, kníže Schwarzenberg dvacet korun, Okresní výbor dobrovolných hasičů čtyřicet korun a přispěli i velkostatkáři, rytíř Doubek z Oseka, Tascheková z Kladrub a řada podniků i občanů.

Podařilo se shromáždit potřebnou částku, která spolu s půjčkou od banky ve výši osmdesát korun činila 2400 korun. To stačilo k nákupu stříkačky, která byla koupena koncem roku 1905.

První zásah

K prvnímu zásahu novosedelských hasičů došlo v listopadu 1907, kdy hasili požár v Kladrubech.

I další léta byla poznamenána mnohými požáry a úspěšné zásahy novosedelských hasičů jen potvrzovaly oprávněnost potřeby vlastní stříkačky. Mimo vlastní činnost pořádali hasičské bály, věnečky a další. Z těchto výtěžků byl dluh u banky v roce 1908 uhrazen.

Útlum sboru

V druhé polovině třicátých let nastala doba útlumu a to od roku 1935 až 1959. Sbor sice formálně existoval, ale o jeho případné činnosti není ani zmínka. V obecní kronice je zápis, že sbor nevyvíjí žádnou činnost. Na druhou stranu tehdejší Místní národní výbor nepovažoval za nutné koupit nové stříkačky, což bylo pravděpodobně příčinou umrtvení akceschopnosti sboru.

Až výroční schůze 12. prosince 1959 zvolila nový výbor Místní jednoty svazu požární ochrany a předsedou se stal Josef Hlava.

V období následujících let docházelo ke změnám ve složení výboru a novým předsedou se stal Jaroslav Šíma, velitelem Jaroslav Černý a posléze velitelskou funkci převzal Karel Michálek.

Nová technika

Hlavní starostí tehdejšího výboru byla obnova akceschopnosti sboru. Jednalo se v prvé řadě o výstavbu požární zbrojnice a zakoupení stříkačky PS-8, podmínky to k účinnějším zásahům k ochraně majetku občanů a objektu JZD, umístěných v Koclově a ve Sloučeni, kde není vodovod. Toho si bylo vědomo i tehdejší vedení JZD a v areálu družstva uvolnilo prostor pro uložení požární výzbroje a výstroje. Finanční částkou přispěl MNV a v září 1962 byla prozatímní zbrojnice hotova. V té době byla převzata stříkačka PS-16 a doplněna ostatní výzbroj a výstroj sboru.

Toto provizorní řešení zbrojnice trvalo až do roku 1971, kdy byla spolu s adaptací domku čp. 5 zřízena nová požární zbrojnice. Náklady činily 20.449,50 korun československých.

V té době došlo k výměně stříkačky PS-16 pro její nefunkčnost za stříkačku PS-12. Neustálé zvyšování požadavků na akceschopnost jednoty si vyžádalo potřebu nové, výkonnější stříkačky PPS-12.

Příliv členů

Celé toto období bylo poznamenáno úsilím o zkvalitnění práce jednoty, posílením členské základny a získání mladých požárníků. Cílevědomá činnost přinesla výsledky. Zatímco v roce 1959 měl sbor 18 členů, později, v roce 1974 měl 57 členů. V roce 1989 bylo členů 58 členů a z toho jedna žena, sedm dorostenců a šestnáct žáků.

Pomoc obci

Členové požární ochrany se nezabývali jen činností jim vlastní, ale přispívali významným podílem v oblasti zvelebování obce. Pomáhali při stavbě mateřské školy, domu kultury, odpadové rampy apod.

Maškary v Praze

Požárníci přispívali významným podílem i na kulturně-společenský život v obci a stali se neodmyslitelnou součástí v této oblasti. Členové jednoty byli hybnou silou dodržování tradice masopustních maškar, když v roce 1973 se jim dostalo mimořádného ocenění – Národní muzeum v Praze požádalo o zapůjčení deseti kusů nosných masek, které byly vystaveny v Paláci Kinských po dobu dvou měsíců, a poté putovala výstava celý rok po městech Čech a Moravy. Stalo se, že pro mimořádný úspěch nebyly do roka vráceny a pro masopust 1974 musely být zhotoveny náhradní.

Fotografie z novosedelského masopustu se objevily nejen v kalendářích, ale i v tuzemských i zahraničních časopisech. Příkladně v Paříži a v Moskvě. Masopust drží v obci dodnes. I hasičské bály jsou neodmyslitelnou součástí společenského života v obci.

Po roce 1989

V roce 1990 prověřuje akceschopnost sboru požár stohu slámy na poli u Sloučeně. Ve snaze zabránit jeho rozšíření do blízkého katovického lesa úspěšný zásah po dvou hodinách skončil.

V letech 1990 až 1995 je cílevědomá činnost hasičů patrná i na kulturně společenském životě obce. Organizují soutěže, nácviky, školení a jiné.

Ochotnické divadlo

V dalším období jsou hasiči z Novosedel iniciátory a aktivními činiteli při znovuvzkříšení ochotnického divadla. Více jak po třicetileté přestávce ožívají prkna jeviště v pohádkách Popelka a Dvanáct měsíčků uváděných žáky naší školy, ale i jeviště v okolních obcích, kde jsou přijímány s nadšeným ohlasem.

Bezprostředně na to dospělí ochotnického divadla uvádí hru Naši Furianti a poté Paličovu dceru.

Současnost

V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů soutěžní skupinu mužů i žen. Zúčastňují se pohárových soutěží, loni i Šumavské hasičské ligy. Novosedly A loni ovládly pohárové soutěže.