Když v pátek 6. listopadu v půl osmé večer zavolala na městskou policii žena z Bezděkovské ulice a požádala o pomoc kvůli svému nemocnému sousedovi, nikdo netušil, že na místo budou muset přijet i kolegové ze státní policie a také hasiči.

Hasiči. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

Za mužem přišla známá, ale nemohla se dozvonit. Se sousedkou slyšely, jak muž opakuje, že se nemůže hýbat. Strážníci povolali hasiče, ale těm se byt nepodařilo otevřít. Mezitím stálista informoval státní policii. Ta zjistila, že muž nemá žádné příbuzné. Paní, co přišla na návštěvu, si vzpomněla, že náhradní klíče má nějaká známá v Hlupíně. Hlídce státní policie se i přes minimum indicií podařilo z Hlupína klíče přivézt. Jenže ani to nepomohlo, protože muž měl ve dveřích strčený a pootočený klíč. Hasičům nezbylo nic jiného, než slanit na balkon a rozbít okno. Pán seděl u stolu a nemohl se vůbec pohnout. Záchranka ho odvezla do nemocnice.