Autobus jihočeských hasičů přivezl ve čtvrtek 2. dubna domů ze zahraničí další české občany. Tentokrát to byli občané České republiky uvízlí v karanténě v tyrolském alpském středisku Sankt Anton am Arlberg a okolních obcích a autobus je vysadil v Českých Budějovicích.

"Všichni samozřejmě musejí povinně nastoupit do domácí čtrnáctidenní karantény," uvedla k tomu šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. "Jestli jde o zaměstnance nebo turisty, neřešíme, ani to není naše náplň práce, pro nás jsou to repatrianti, a co v zahraničí dělali, nás nezajímá."

"Dvacet dní karantény máme za sebou a teď, i kdybych to neměla povinně, pro svůj klid bych těch čtrnáct dnů doma vydržela tak jako tak," popsala pro Deník Michaela Rendlová z Karlových Varů, která byla jednou z těch, kteří se z Rakouska dostali až teď. Mrzí ji, že jim všem neudělají automaticky testy, což by chtěla. "Byli jsme v červené zóně a v kontaktu s nakaženými a zatímco například na Slovensku udělají všem testy z těchto středisek, nám ne. Musíme mít prý příznaky." To navzdory tomu, že byli v zamořené oblasti, kde hrozilo největší riziko přenosu.

Nechce se jí nikoho doprošovat, ale se svou cestovatelskou anamnézou a vzhledem k tomu, že přijeli z uzavřených středisek a převážně pracovali v gastronomii, kde se setkali s tisíci lidmi denně. "Jsem zodpovědná a opravdu se mi nechce chodit ven, dokud nebudu mít testy, neboť můžeme všichni být jak časovaná bomba," přiznává. "A v těchto ohniskových střediscích nás pracuje spousta Čechů. Každý z nás má nějakého kolegu z práce s pozitivním výsledkem testu!" upozorňuje Michaela Rendlová. "To mě na tom mrzí, že Slovákům z těchto středisek, byť mají nucenou státní karanténu, jim i přesto udělají pro jistotu testy. Jistota je jistota!"

Jak informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, hasiči v minulých týdnech vyjeli už dvakrát na letiště do Frankfurtu nad Mohanem a jednou do Berlína. "Tentokrát jsme svezli Čechy z několika hotelů z rakouského Sankt Antonu am Arlberg do Českých Budějovic," dodala. "Jednalo se o naše občany, kteří museli v Rakousku setrvat ve čtrnáctidenní karanténě."

Všech jednatřicet osob si rodinní příslušníci rozvezli do domovů po celém Česku.

Jak uvedla i Česká televize, jde o zaměstnance, kteří uvízli v městečku, které bylo kvůli nákaze odříznuto od světa. Registrovali se na webu ministerstva zahraničí s tím, že by rádi odcestovali domů, a ve čtvrtek jim to bylo umožněno. Sankt Anton am Arlberg, ohnisko nákazy, je totiž už čtrnáct dnů izolovaný od světa a je celý v karanténě. Už před dvě týdny měli z města odjet všichni hosté.