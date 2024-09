V Paračově žádné problémy s velkou vodou přes víkend neměli, ale místní dobrovolní hasiči vlastní centrálu, čerpadlo a další vybavení, které by mohlo jiným pomoci. Rozhodli se proto své služby nabídnout jinde.

„Chystali jsme se na hasičskou soutěž, celý tým ale zůstal kvůli povodním doma, a tak jsme se rozhodli, oslovit několik obcí v okolí, o kterých víme, že problémy s vodou mívají, abychom jim nabídli pomoc. Ale všichni, s kterými jsme mluvili, zvládali povodňovou situaci vlastními silami,“ uvedla starostka SDH Paračov Petra Procházková.

I když nabídku pomoci od hasičů z Paračova nakonec v danou chvíli nikde nevyužili, jejich gesto sklidilo velké uznání. Velmi překvapený byl z nabídky pomoci starosta Štěkně Bohumil Bláha. „V neděli před polednem mi zazvonil telefon, na druhém konci se ozvala slečna s tím, že je od dobrovolných hasičů z Paračova a zajímalo jí, zda nepotřebujeme s něčím pomoci. Má první reakce byla, že se dovolala špatně, že volá do Štěkně, ale ona mě utvrdila v tom, že opravdu nabízejí pomoc nám. Že nemají v Paračově žádnou rozvodněnou řeku, my ve Štěkni ano, tak nabízejí pomocnou ruku,“ zmínil starosta Bohumil Bláha.

Když si nabídku vyslechl, chvíli prý mlčel a nevěděl, zda si z něj někdo nedělá legraci. „Ale bylo to opravdu hezké překvapení. Říkal jsem si: To jsou frajeři! My jsme momentálně pomoc nepotřebovali, měli jsme napytlováno, pytle rozvezené… Ale tohle gesto bylo v danou situaci opravdu milé. Ještě o to víc, že nešlo o žádné město, ale o takovou malou vesničku, jako je Paračov. Zjistil jsem, že i v mém věku mě dokáže ještě něco překvapit a do Paračova patří velké poděkování,“ dodává starosta Bohumil Bláha.

Hasiči z Paračova nakonec v danou chvíli nenašli nikoho, kdo by jejich služeb využil, ale jsou připraveni pomoci ve svém okolí i nadále, pokud jim to jejich zaměstnání a povinnosti dovolí. Nejlépe o víkendech.