Od konce letošního léta se dalo do Hajské dojet jen objížďkou přes Modlešovice. Probíhala tu rekonstrukce komunikace, do které město investovalo pět milionů korun. Došlo mimo jiné na zhotovení nových chodníků, vodovodu, veřejného osvětlení, autobusových zálivů a přístřešků.

Ve středu 16. prosince se konal kolaudační den, na kterém se o zprůjezdnění silnice rozhodlo. "Dnes se ve směru do Hajské dostanou řidiči po zbrusu nové, výrazně širší komunikaci. K té přibyly autobusové nástupní plochy, přístřešky, nové veřejné osvětlení, ale také jednostranný chodník, který je přípravou pro obslužnost budoucí průmyslové zóny. To, co není vidět, ale přesto bylo v rámci projektu rekonstruováno, je celá vodohospodářská infrastruktura, která byla také kompletně vyměněna," uevdal tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Celková investice za město činila necelých pět milionů korun. Správa a údržba silnic a dálnic JčK uhradila částku dosahující necelých sedm milionů korun. V té je mimo jiného zahrnut nový asfaltový povrch a rozšíření silnice na sedm metrů pro zvýšení bezpečnosti, kapacity a plynulosti silničního provozu. Silnice je směrově upravena. Součástí je příprava sjezdu k budoucí průmyslové zóně. Pro lepší začlenění stavby do terénu budou svahy násypů a zářezů ozeleněny.

Jde o investiční akci, která byla společným dílem města Strakonice a Správy a údržby silnic a dálnic Jihočeského kraje připravována již v roce 2018. Tehdy byla mezi městem Strakonice a SÚS JčK uzavřena smlouva o společnosti, jejímž předmětem byla vzájemná právní úprava a povinnosti mezi smluvními stranami na zakázce vypracování projektové dokumentace. Poté již následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele díla. Tím byla společnost Swietelsky.