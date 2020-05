Připravili jsme pro vás, naše čtenáře, malou vědomostní soutěž. Pokud znáte dobře svůj okres, nebude pro vás těžké najít správnou odpověď. Své tipy můžete zasílat na petr.skotko@denik.cz.

O městě, které máte poznat, je první písemná zmínka z roku 1228 a na jeho vzniku se podíleli Baborové ze Strakonic. Kraj si zamiloval Jan Babor III., který vyměřil ve městě tržiště (dnešní náměstí), zbudoval silnice a dřevěné hradby. Od roku 1351 jsou zde Rožmberkové, kteří na vrchu Malošín nechali postavit hrad a jsou zde až do roku 1593, kdy je Petr Vok prodal Prachaticím. Po bitvě na Bílé hoře 1620 jsou všechny statky zkonfiskovány a připadly královské komoře. Později je zpět dostal kníže Eggenberk a navrátil mu městská práva. Od roku 1719 jsou zde Schwarzenberkové. Ze zajímavých staveb je zde kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1350 a kašna z roku 1742. K významným osobnostem patří: spisovatel Joef Krasoslav Chmelenský, spisovatel Bohumil Hlavsa, malíř Josef Jakší, jeho sestra regionální historička Marie Jakší, loutkář František Veselý, historik František Mareš, malíř Bedřich Mudroch, malíř Svatopluk Havrlík a páter a spisovatel rodák z Českých Budějovic František Hobizal. A to by k uhádnutí na tak těžké hádanky stačilo.