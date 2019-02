Strakonice - Gymnázium Strakonice má za sebou přesně 90 let svého působení

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice | Foto: Archiv školy

Od roku 1920, kdy bylo do prvního ročníku osmiletého gymnázia přijato prvních 57 žáků a kdy škola sídlila v areálu strakonického hradu, v prvním patře tzv. zámku, se leccos změnilo. Žáci se nezřídka stěhovali, po roce od založení na Velké náměstí do zrekonstruované městské radnice, v meziválečném období do dnešní Základní školy F. L. Čelakovského, do Dukelské ulice a v roce 1983 do nově postavené budovy v Máchově ulici, kde sídlí dodnes. ,,Na gymnáziu studuje v současnosti 596 žáků, do prvních ročníků nabereme v září opět plný počet, “říká ředitel gymnázia Miroslav Hlava. O studenty není nouze, gymnázium nabízí jak osmiletý studijní program, do kterého může nastoupit 30 dětí po 5. třídě základní školy, tak obvyklé čtyřleté studium po 9. třídě pro tři třídy, tedy 90 studentů. ,,Jako výhody osmiletého gymnázia vidím to, že gymnázium samo o sobě je střední škola, tudíž z 9. třídy nemusíme přecházet na jinou školu, pokud sami nechceme. Další výhoda je, že s námi jednají jako se studenty a ne jako na základních školách, “shrnuje možnosti volby osmiletého gymnázia Kateřina Rysková ze sekundy. Líbí se jí, že škola pořádá různé akce od výměnného pobytu se zahraničními školami až po majáles. Nevýhody nevidí žádné, protože každý si zvolil sám, že na tuto školu chce jít. Gymnázium je umístěno spíše na okraji než v centru města, což se může jevit jako nevýhoda pro dojíždějící. Nedaleko stojí zastávka městské hromadné dopravy. Co gymnázium postrádá, je vlastní tělocvična, kterou nahrazuje atletický stadion a sportovní haly v těsné blízkosti školy.

Dobré zázemí podmínkou

V roce 2009 se podařilo dokončit rozsáhlý projekt zaměřený na úsporu energie. Na budoucí roky má vedení školy další esa v rukávu. ,,Teď vyhodnocujeme společné body týkající se exteriérů – tedy prostor před gymnáziem, označení gymnázia, bannery či využití nového loga. Měnit by se měl i vnitřek školy. Toto léto bude ve znamení tvorby nové knihovny. ,,Spojíme dohromady žákovskou a učitelskou knihovnu. U ní by mělo být infocentrum a psychologické a výchovné poradenství.“ Na další rok by se měl vyřešit nevyužitý prostor pod schody jídelny, který by se měl proměnit v nový školní klub. ,,Bylo by tam místo například pro školení, divadlo nebo hudbu“ dodává Hlava. Rozpracována je také nová rampa u školní jídelny, která je slovy ředitele neestetická a nebezpečná.

Nad rámec výuky

,,Škola se tady nedělá zadarmo a má kvalitativní úroveň, zakládáme si také na slušném jednání v příjemném prostředí,“ jmenuje ředitel Hlava jako hlavní lákadla gymnázia. Běžné jsou také aktivity nad rámec vzdělávání, jako jsou projekty (Zmizelí sousedé) nebo známé osobnosti (Arnošt Lustig). Škola také každoročně pořádá výměnné pobyty s partnerskou školou v Nabburgu či stipendijní roční studium v Deggendorfu. Po čem se tedy bude stýskat Barboře Merašické, absolventce roku 2010? ,,Budu vzpomínat na skvělý těstovinový salát, na nejlepšího školníka, jakého jsem kdy měla, na naši třídní učitelku a na pokusy pana Žíly,“ dodává.

Adéla Lávičková