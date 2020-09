Rodinný snímek se dočkal filmového zpracování díky tomu, že kniha rozněžnila samotného režiséra F. A. Brabce. Právě psí obětavost, moudrost a emoce v publikaci ho navnadily a rozhodl se příběh natočit. „Natáčel jsem klip k písni Olgy Lounové inspirovaný Gumpovým příběhem s názvem Protože to nevzdám. Přečetl jsem si i knihu a musel jsem zavolat jejímu autorovi Filipu Rožkovi, jestli to mohu i zfilmovat,“ vysvětlil F. A. Brabec.

RODEN JAKO ZVĚROLÉKAŘ

V příběhu hrají hlavní roli psi. „Kdo četl knížku tak ví, že Gump je takový psí tulák. Film bude stejně jako kniha vyprávěn jeho očima a ke psím hrdinům jsem vybral lidi, které dobře znám a jsou mi blízcí. Například Karel Roden bude hrát zvěrolékaře,“ prozradil režisér.

Hlavní role patří však psům a nejen obyčejným, jde o zvířata z útulků a množíren. Jak vysvětlil Richard Krajčo, lidští herci mají role vedlejší. „Jsme jenom takové osůbky, které procházejí životem těch psů,“ uvedl zpěvák kapely Kryštof. „Moje postava prožívá nesnadné období, ale tím, že má vedle sebe Gumpa, je naplněná, má klid, považuje ho za svého zachránce,“ popsala svoji postavu Jana Plodková.

BEZDOMOVEC BEDŘICH

Jednu z největších rolí ve filmu má Bolek Polívka. „O mně je známo, že mám rád zvířata. Mám koně, psa, děti mají papoušky, morče, myšku… Se zvířaty tak mám zkušeností bohatě, a to se mi při natáčení hodí,“ svěřil se oblíbený herec, který si zahrál bezdomovce Bedřicha.

A roli dostala i další milovnice psů – Patricie Pagáčová. „Zvířata miluju, doma máme dva psy. Když mi František nabídl roli Káti, byla jsem nadšená,“ objasnila herečka, pro kterou je to první filmová role. „Líbí se mi, že pejsky, kteří hrají ve filmu, si z velké části rozebrali lidi ze štábu,“ dodala.

SPLNĚNÝ SEN

Autor knihy a dnes už i spolu producent filmu Filip Rožek je spokojený. „Mám z toho krásný pocit. Je to pro mě splněný sen. Z těch prvních punkových nápadů to postupně dostávalo reálnější obrysy, a najednou máme konec natáčení,“ vysvětlil nadšeně autor předlohy.

Navíc je přesvědčený, že takový film tady ještě nebyl. „Jak svojí výtvarností, tak pravdivostí příběhů, které jsou natočené se psy, kteří mají něco podobného za sebou. Nijak jsme je nepřipravovali, chtěli jsme, aby hráli tak, jak se cítí. Celý film v rámci tohoto vyšel maximálně. Bude podle mě ojedinělý a výjimečný svojí pravdou,“ dodal režisér snímku F. A. Brabec.

Film bude mít oproti knížce jiný konec. Premiéra v českých kinech je naplánována na čtvrtek 3. prosince.

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit.

Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Marek Taclík, Zbigniew Czendlik, Hana Holišová, Olga Lounová, Karin Krajčo Babinská, Nela Boudová, Anna Šulcová, Natálie Rožková, Karel Sivák, Karlos Vémola, Zdeněk Dušek a další.