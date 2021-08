Výzva

Hodinu před začátkem už byla u vstupu fronta. Lidé vyrazili s předstihem, aby si mohli pořídit snímky, získat autogramy i si s tvůrci filmu popovídat. Děti se s radostí fotily se živým i téměř dvoumetrovým plyšovým Gumpem. Tento příběh spojil všechny generace a ty s nadšením očekávaly jeho filmové zpracování.

Novodobá pohádka

Rodinný film s řadou známých osobností jasně vymezuje dobro a zlo, nenáročný příběh je pochopitelný i pro nejmenší a dal by se tak považovat za novodobou pohádku. Zajímavý je především tím, že je vyprávěn z pohledu psa. Nese v sobě také důležité poselství, že i zvířata jsou živé bytosti a zaslouží si lidskou lásku. Upozorňuje na stále aktuální problém týrání zvířat a snahu dobročinných organizací, útulků a spolků o jejich záchranu.

Na rozdíl od knižní předlohy má však i uzavřený konec. Jak to dopadne? Na to se musí přijít zájemci podívat přímo do kina, neměli by si však zapomenout kapesník, protože o srdceryvné scény v devadesátiminutovém psím dobrodružství není nouze. I v sezimovoústeckém kině tekly slzy proudem.

Od psů se lidé mohou učit

Příběh o naději a lásce zaujal režiséra již během čtení knihy. Před produkcí vyzval k následné diskusi. „Jsem nadšen touto návštěvností, budu rád, když zůstanete i po filmu, abych si mohl vyslechnout vaše hodnocení. Názory diváků jsou pro mě největší potěšení,“ vybízel František A. Brabec. „Je to příběh věčného tuláka, tentokrát psa. Když se pes zamiluje, je to na celý život. To bychom se mohli my lidé od psů přiučit," vysvětlil režisér.

Do hlavních rolí obsadil Bolka Polívku, Evu Holubovou, Ivanu Chýlková, Karla Rodena, Patricii Pagáčovou, Nelu Boudovou, Richarda Krajča, Janu Plodkovou, Marka Taclíka, Annu Šulcovou, či Olgu Lounovou.

Filip Rožek zmínil, že si promítání na Sezimáku užívá už podruhé. „Začínám na tom být tak trochu závislý. Doporučuji vydržet do závěrečných titulků, protože úplně na konci teprve pochopíte celý ten příběh, celý ten smysl toho, co jsme chtěli říct,“ doplnil slova režiséra autor.

Točilo se i v Táboře

Část filmu se natáčela právě v jihočeském Táboře. Část děje Filip Rožek zasadil do Útulku pro psy a kočky na Vápenné strouze, jenž filmový štáb obsadil loni v červenci. I hlavní postavy jsou inspirovány reálnými lidmi, pracovnicemi útulku, charitativních organizací bojující za práva zvířat i osob z autorova života. Čtyřnozí hrdinové pocházejí ze záchranných stanic a útulků. Kniha i film má tak v podstatě skryté poselství pro lidstvo, jak se chovat a nechovat k němým tvářím. Knižní předloha bodovala i v literárních cenách Magnesia Litera. Zvítězila v kategorii Cena čtenářů. Publikaci si pořídilo přes 120 tisíc lidí.