Strakonice - V ateliéru Pavly Gregorové Šípové voní vosk. Protože tvoří technikou enkaustiky, používá štětce, dlátka a špachtle, nechybí ani přímý oheň

Pavla Gregorová Šípová ve svém ateliéru | Foto: DENÍK/ Kateřina Malečová Suková

V ateliéru jsem navštívila Pavlu Gregorovou Šípovou, která se věnuje převážně abstraktní malbě.

Malujete technikou enkaustiky. Co to obnáší?

Enkaustika je malba voskem. Pracuji za přímého plamene, a protože plátno bych propálila, maluji na desky. Moc lidí tuto techniku nepoužívá, neboť je velmi pracná a docela nebezpečná. Musíte mít včelí vosk, damaru, což je pryskyřice z exotických stromů, barevné pigmenty nebo olejové barvy, to dám za tepla dohromady. Ve škole jsem si techniku vyzkoušela a mám ráda oheň, tak mně enkaustika přirostla k srdci.

Proč tvoříte zrovna abstrakci?

Nemaluji pouze abstrakci, ale mám ji ráda, už kvůli tomu, že si do obrazu můžu projektovat cokoli. Abstraktní malba mi je blízká. Nedělám jen obrazy, ale i realizace do architektury. Podle mého návrhu například vznikla v interiéru trutnovského kulturního domu textilní tapeta.

Kde se inspirujete?

Inspirací jsou mi pocity, příroda, vztahy mezi lidmi, hudba, poezie, architektura nebo knížka. Co zkrátka život přinese. Čerpám také z křesťanské symboliky, tvarové i barevné.

Jaká byla vaše poslední větší zakázka?

V řepické Ratejně jsem zdobila dva štíty. Udělala jsem na ně pomocí velkých šablon stylizovanou slámu, protože dříve byl prostor využíván jako hospodářská budova. Důležitá je komunikace s architektem i s investorem. Byl to těžký úkol na realizaci, protože jsem malovala ve výšce deseti metrů na labilním lešení. Jsem ráda, že jsem tu zakázku dostala, protože chápu, že pro tak malou vesnici je těžké sehnat peníze na jakousi třešničku na dortu, která není nezbytně potřeba. Tady ve Strakonicích jsem měla na dětském oddělení keramický obklad, ale když se přestěhovalo, nový uživatel si prostory přestavěl pro své potřeby a obklad se odstranil. Poslední má zakázka byla výzdoba čekárny u Dr. Hálkové.

Lámete si hlavu s názvy obrazů?

Obrazům spíše dávám pracovní názvy. Nad názvy nijak nedumám, když nevím, tak ho prostě nechám bez názvu, nebo ho pojmenuji prostě podle toho, co na něm je, třeba Pruhy.

Víte, kde vaše prodané obrazy nyní visí?

Většinou ano. Lidé mi to někdy oznamují, když si obraz koupí. Někdo si třeba vybere obraz podle koberce. Já to neodsuzuji. Na zakázku udělám třeba obraz laděný do modra, i s tím jsem se už setkala.

Máte obrazy, které neprodáte?

Mám oblíbené obrazy, které nedávám do galerie. Třeba už je nedám ani na výstavu. Ale kdyby někdo přišel ke mně a řekl, že si nějaký obraz chce koupit, tak bych ho asi prodala. Když si obraz někdo koupí s chutí a já vím, že ho bude mít doma a bude se na něj dívat, a je v něm kus mě, mé energie, tak je to pro mě příjemný pocit a jsem za to v podstatě vděčná. Neprodávám tak často, abych se litovala, že prodané obrazy už nemám doma.

Víte, kolik obrazů už jste namalovala?

Vůbec netuším, kolik jich už může být. Nic nepočítám, nerada se dívám do minulosti, snažím se žít teď a tady.

Na střední škole učíte módu. Nechcete se věnovat návrhářství?

Nenapadlo mě udělat kolekci, mít módní přehlídku, k tomuto oboru musí mít člověk vztah a lásku. Občas nějaké šaty navrhnu, ale je to pro mne okrajová záležitost.

Když obraz dokončíte, vzpomenete při pohledu na něj na čas na něm strávený, nebo už má vlastní obsah?

Když na obraze pracuji, snažím se vnímat své pocity. Často si při práci pouštím hudbu. Nad některým obrazem se trápím a některý přemaluji od základů třeba třikrát. Ale jakmile je obraz hotov, promlouvá už sám za sebe.

Pavla Gregorová Šípová

Narozena 6. 4. 1967 ve Strakonicích.

1981 - 1985: studium na Střední průmyslové škole v Bechyni, obor malování keramiky a porcelánu

1988 - 1994: studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor malba, u prof. Pavla Nešlehy a doc. Františka Krčmáře

V současné době žije ve Strakonicích. Učí na SVSŠ v Písku návrhové kreslení a jiné výtvarné předměty.