V Panské zahradě ve Strakonicích odehráli herci DS Čelakovský v pondělí 13. června strakonickou derniéru komedie Upokojenkyně. Autorem této brilantní komedie je zakládající člen kladenského divadla Kazimír Lupinec (vlastním jménem Jan Červený).

Strakonická derniéra v Panské zahradě. | Foto: Deník/Petr Škotko

Hlavními postavami jsou Anna a Marie. Jejich sdílená samota a rozvíjející se demence, díky níž jen stěží rozlišují co je realita a co výplod stařeckého mozku. Jaké to je, zapomínat? Na věci, na přátele, na rodinu, na život…Hra o bezzubé senilitě, o zírání do stropu a čekání na návštěvu nejbližších. Čekání na smrt? Anna a Marie, dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů. Křížovky, buchtičky, kafíčko a dávkovač plný léků…