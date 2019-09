Co mohou návštěvníci od Frovfestu čekat?

Je zaměřen především na domácí scénu, ale již zde vystoupili i zahraniční hosté, a to skupiny z Rakouska, Polska, Ruska a Francie. Letos mají přijet Italové a Němci. Dramaturgie je rozdělena do tří částí. První skupinu tvoří místní a regionální kapely, v té druhé jsou zahraniční kapely, vycházející talenti nebo interpreti s netradičním nástrojovým obsazením a poslední skupinu tvoří tzv. headlineři. To bývají skupiny, které většina lidí zná a rovněž se těší největší popularitě. Jejich úkolem je vzbudit zájem u širší veřejnosti. Vyjma kapel budou připraveny skákací atrakce pro děti s kostýmovým dozorem, historické vozy Tatra, pekelníci Krampus Vodňany, ochutnávky rybích produktů z distribuce naší fakulty, grilované žebírka a klobásky, chlazené pivečko a skvělá atmosféra.

Určitě každý ročník zlepšujete, čím bude jiný ten letošní?

Tak letos se premiérově představí historické vozy Tatra a náš fakultní prodejní stánek, kde budou moci návštěvníci bezplatně ochutnat naše rybí pochoutky a pomoci nám ohodnotit kvalitu jednotlivých výrobků a tím se zároveň zapojit i do našeho projektu. Vystoupení krampusáků je velmi ovlivněno počasím, ale i oni mají opět přichystaný vstup.

Kdo může na festival přijít?

Náš festival je určen jak pro naše studenty a pracovníky, tak i pro širokou veřejnost. Vstupné je volné. Zatím jsme dokázali pokrýt díky naším partnerům a sponzorům všechny ročníky.

O jak velkou akci jde?

Návštěvnost se každým rokem zvyšuje. Určitě bude také ovlivněna počasím. Prognóza pro letošní ročník není zatím optimální, ale věřím, že rockeři jsou srdcaři a nenechají nás tu samotné.

Festival má i své zvláštní logo, žraloka překusující elektrickou kytaru…

Hledal jsem nějakou vhodnou kombinaci, kde by se spojila rocková muzika a symbol dravosti z vodní říše. Žralok s elektrickou kytarou v tlamě mi přišel jako dobrý nápad. Autorem je náš grafik Tomáš Halla. Vymýšlíme další témata pro trika a mikiny. Přišel jsem s nápadem, vytvořit humornou formou vodní živočichy, kteří by zastupovali všechna oddělení na naší fakultě. Už máme zpracovaného jesetera a raka. V záloze čeká kapr, candát a rejnok. Autorkou předloh je bývalá studentka Střední rybářské školy Aneta Farová, které opět graficky upravil Tomáš Halla.

Koná se fesťák za každého počasí, případně je nějaké mokrá varianta?

Náš festival spadá do akcí označovaných jako Open Air, koná venku. Rybáři a rockeři nejsou z cukru, takže něco vydrží. K dispozici jsou tu pivní stany a přilehlá restaurace. Samozřejmě, že zdraví fanoušků a kapel je na prvním místě, takže kdyby došlo k nějakému extrému, tak bych akci zrušil. Rozumný člověk by takovou věc jistě pochopil. Zatím jsme však všechny ročníky zvládli podle plánu, tak snad tomu bude i letos.

Jak vznikl vůbec první ročník nebo myšlenka na to něco podobného uspořádat?

Tak to je asi nejčastěji pokládaná otázka, takže moje odpověď bývá často velmi podobná. Ve Vodňanech žije necelých sedm tisíc obyvatel, přesto se můžou pochlubit tím, že se staly fakultním městem. Je nepsané pravidlo, že university, nebo fakulty pořádají k zahájení nového akademického roku různé kulturní akce. S myšlenkou vytvořit něco podobného u nás, jsem přišel za současným děkanem a bývalým ředitelem VÚRH Pavlem Kozákem, který ji podpořil a měl pouze jednu podmínku, aby místo konání bylo ve Vodňanech. Následně jsem dostal podporu i od bývalého děkana fakulty Otomara Linharta, který mi zároveň přislíbil pomoc projektových manažerů. Tak vznikl pracovní tým, který vlastně funguje dodnes. V této době jsem navíc působil jako manager kapely Warhawk, takže jsem využil svých známostí a kontaktů z hudební branže k tomu, abych mohl celý projekt rozběhnout. Největším hnacím motorem však zůstává láska k rockové a metalové muzice, která zaujímá velmi významné místo v mém životě. Navíc mě v tomto směru podporuje i moje partnerka Hilal, která se mnou jezdí na koncerty i festivaly a užíváme si tuto jedinečnou atmosféru společně.

Kdo je pořadatelem akce a plánujete další pokračování i za rok?

Dnes se na organizaci FROVfestu podílí poměrně velké množství lidí. Základní tým je tříčlenný - Petra Plachtová, Michal Hojdekr a já. Někteří přispívají třeba jen nepřímo, ale bez jejich pomoci by těžko mohl festival existovat. Nejdůležitější součástí jsou partneři a sponzoři. Velmi úzce spolupracujeme i s MěKS a městem Vodňany a Sportovním areálem Blanice, kde je ústřední postavou Stanislav Chytil. Rovněž jsou tu lidé, kteří pomáhají s různou formou propagace. Nedílnou součástí týmu je i náš grafik a moje mamka. Velkou měrou přispívají samotní zaměstnanci a studenti FROV JU, kteří pracují na stavbě stanů, pečují o vystupující umělce atd. Dále je tu technický personál, kdy při mně věrně stojí Štěpán Halla (Warhawk, Agony) a Pavel Dvořák (Sebastien, Warhawk) – zvukaři, osvětlovači, pódioví technici, zdravotní i požární dohled a ochranka. Nemalou měrou pomáhají i někteří studenti Střední rybářské školy. Mám i výborného moderátora Kubu Plachtu, který to se mnou táhne již od prvního ročníku. A já doufám, že to hlavní jádro se mnou vydrží až do úplného konce.