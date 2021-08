Za solidního a po obědě již velmi teplého počasí se nejdříve zahájilo u pece.Ttradičně písní Pec nám spadla. Mistr Augustin Sobotovič s panem Kutlákem, jeho chotí a s paní Hankou začali připravovat dobroty do pece.

Před desátou se začaly vydávat houstičky a česnekové placky a zájemců bylo hodně. Mnozí ochutnávali, někteří se ptali mistrů pekařů jaký, že to recept máte a oba pánové odpovídali, každý svůj dámy a pánové. Pečivo provonělo náves, a bylo cítit až před velký prostor u obecního úřadu. V tomto prostoru bylo hlavní kulturní dění a starosta obce Lenora Antonín Chrapan, přivítal hosty, veřejnost a umělce, poděkoval, že lidé přišli v pěkném počtu.

V krátkém úvodním slovu dodal: "Sešli jsme se zde s přestávkou jednoho roku a jsem rád, že je vás tolik. Užijte dne a navštivte, co se dá. Mějte u nás příjemný den, a hlavně si přejme zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů a dalšího setkání u nás v Lenoře a ne jen za rok.“ Poděkoval sponzorům a vedení Jihočeského kraje za grant a dodal, že bez nich by slavnost uspořádat nešlo.

A potom již začala Slavnost chleba. U pece hráli Marnotratníci z Vimperka, na návsi začali Šumaváci a obě tělesa to vzala pěkně lidově. Začalo dětské soutěžení miš maš hrátky pro děti, pohádkobraní s Pohádkovým královstvím které opět ovládli pan Marcel Goetz s chotí a soutěžili i dospělí. Nechyběla železniční kancelář Stifterova železničního spolku a zejména, řemeslníci a jarmarečnicí.

Když pec vydala tajemství chleba přesunul se děj odpoledne od pece před obecní úřad. Hudba a zpěv a dětský hrad nad pódiem, a začalo se. Jako první zahrála trojice z Českého Krumlova Hrajeto dva mladí muži a starší bubeník za to vzali a řízná hudba současných autorů i staré pecky, které mnozí znali si zanotovali společně. Slavnostní den ukončila skupina Receptor.

Slavnost chleba se vydařila a ukázala, že se opět budeme bavit a zítra se bude tančit všude.

Ladislav Beran