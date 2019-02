Vodňany - Významné události si člověk většinou pamatuje do detailu. A pro vodňanského fotografa Karla Burdu to byla právě Sametová revoluce v roce 1989.

Jak tyto dny vidí o desítky let později, v roce 30. výročí listopadové revoluce v roce 1989?

„Vzpomínám si na první manifestace na náměstí ve Vodňanech, kde jsem samozřejmě s fotoaparátem na krku nesměl chybět.Ty první byly ve večerních hodinách a padal sníh. Ostatně je to na černobílých fotografiích vidět. Vše se schylovalo k vyvrcholení, a tím byla Generální stávka 27. listopadu 1989. Byla to veliká radost a takové byly i vánoce toho roku.

Hned v lednu 1990 jsem se pak vydal do Prahy zachytit ještě něco z radostné atmosféry. Nakonec jsem si vybral smutnější den, a to bylo 21. výročí upálení Jana Palacha 16. ledna 1990. Konečně jsme se dočkali svobodného uctění památky statečného studenta, který chtěl svým činem vyburcovat národ k odporu tehdejšího režimu a protestovat proti okupaci Československa v roce 1968.“