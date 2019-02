Blatná – Už potřetí budou letos fotbalisté Blatné žádat o dotaci na jednu z nejnovějších generací umělého trávníku. Současná umělka je totiž v dezolátním stavu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Rozpočet na hřiště je včetně podkladu přibližně 7,5 milionu korun. Sportovce chce podpořit také město.

„Úpravy máme v plánu na ploše, kde se umělý povrch dělal někdy v roce 2004 nebo 2005. Dnes už ji využíváme pouze pro tréninky a ani ne celou sezonu. Kvůli dezolátnímu stavu jsme na hřiště ztratili i certifikát, který by nám umožnil hrát na ploše turnaje, bylo by to o zdraví hráčů,“ popisuje za fotbalisty Martin Bulka.

Každý víkend sehrají fotbalisté TJ Blatná doma pět až šest zápasů a hřiště je tak velmi přetížené a trpí. „Pokud by se nám podařilo získat peníze na úpravu umělého povrchu, získali bychom zpět také certifikát a mohli část zápasů odehrát na umělce,“ říká Martin Bulka.

Jeden z nejpalčivějších problémů místního fotbalu se rozhodlo pomoci sportovcům řešit i město. „Tělovýchovná jednota by v případě získání dotace musela složit spoluúčast třicet procent. Město by v takovém případě sportovcům uvolnilo 1,5 milionu korun. Peníze získají ve chvíli, kdy bude potvrzeno poskytnutí grantu,“ uvedl místostarosta Blatné Pavel Ounický.

TJ Blatná má připraveno 650 tisíc korun. Zbylých 70 procent by šlo z grantu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.



Lukáš Strnad