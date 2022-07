Ruská ruleta

Jak vysvětlila mluvčí festivalu Nina Cibulková, nejde o žádný marketingový trik, tým pořadatelů toto rozhodnutí zvážil a další ročník se konat nebude. „Pořádat festival v dnešní době může jenom blázen, devadesát devět procent věcí nemusí vyjít. Zkazí se počasí, nepřijdou návštěvníci, je to ruská ruleta,“ vysvětlila jednoduše.

Podobně se vyjádřil již dříve hlavní pořadatel a ředitel festivalu Martin Janoušek. 16. ročník festivalu byl poslední, a to z důvodů osobních, motivačních i udržitelných. „Za ta léta se na pódiích vystřídal nespočet kapel českých i zahraničních. Největší byl 15. ročník, stále jsme se posouvali a z Footfestu se stala bohatá kulturní i sportovní akce, čehož si moc vážíme,“ zmínil s tím, že velký podíl na tom měly i řady fanoušků a podporovatelů.

Velké díky všem

V Želči podle něj zanechala stopu každá z kapel, která zde za ty roky bavila publikum. Například Jelen, Škwor, Pekař, David Koller, Dymytry, Inekafe, Mig 21, No Name, Rybičky 48, Vypsaná fixa, Harlej, Alkehol, E!E, Horkýže Slíže, Divokej Bill, Zakázaný ovoce, Olympic, Totální nasazení a další. „Ze zahraničních můžeme vzpomenout především na Ska-P, The Toy Dolls, The Therapy?, Alphaville. Všem moc děkujeme za účast, stejně tak děkujeme všem partnerům; hudebním, mediálním i drink partnerům,“ uvedl ředitel festivalu Martin Janoušek.

Footfest podle Cibulkové pořádal celkem osmičlenný tým. Letošním ročníkem se rozloučil i širší personál, který oblékl červená trička s nápisem Goodbye Footfest. Děti i dospělí si mohli navíc ve funzóně vyrobit i památeční placku z logem akce. Příchozí si mohli připomenout všechny ročníky i za pomocí velkého transparentu vedle infostánku.

Poslední sbohem

Pořadatelé chtěli dát šanci lidem vzdát hold a říci sbohem, zároveň uplatnit zakoupené vstupenky za zrušené dva koronavirové roky a užít si poslední rodinný večírek. „Brali jsme to opravdu jako hezkou rozlučku, kultura je po dvou letech hodně na pomezí,“ sdělila smutně.

V pátek zahrálo 9 kapel, v sobotu program čítal 11 skupin. Jak to vypadalo v sobotu 16. července odpoledne v Želči na hřišti se můžete podívat v přiložené galerii a na krátkém videu. Níže malé shrnutí existence Footfestu.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Zajímavosti z historie rok po roku:

2022 – Ohlášen definitivní konec, návštěvnost kolem dvou tisíc. Pořadatelé pořídili rozlučková trička Goodbye, návštěvníci si mohli na památku vyrobit placku. Během dvou dnů na dvou podiích vystoupilo 21 interpretů, například Doga, Visací zámek, UDG, Vodovod, Trautenberk, Peshata, Anna K., Cocotte Minute, Skyline a další.



2020-2021 – Nucená koronavirová přestávka.



2019 – Největší z Footfestů vůbec, rozšíření areálu i tři dny nabité zábavou, přibyl rockový čtvrtek a třetí stage. Hrály legendy; mimo jiné Ska-P, Olympic, Traktor, Visací zámek, Tlustá Berta, pro děti i dospělé Kašpárek v rohlíku, či písničkách Jaroslav Uhlíř. Nejvyšší návštěvnost za dob festivalu a zároveň nejvyšší počet zahraničních interpretů.



2018 – Nové cíle, nová pravidla, snaha o posun – více zábavy pro celou rodinu. Mezi hosty například komik Zdeněk Izer, No Name, Harlej, Rybičky 48, Lucie Bílá a Arakain a neměčtí Alphaville.



2017 – 13. ročník, první ohlášený konec. Pokles návštěvnosti na 2 500 fanoušků. Hráli Monkey Business, Jelen, Škwor, Vypsaná fixa, nebo Morčata na útěku.



2016 – Na želečské hřiště v termínu festivalu dorazilo přes 4 tisíce lidí, vystoupil Divoký Bill, Mig 21, Horkýže Slíže, či Arakain.



2015 – Hraje v Želči David Koller i Ine Kafe. Součástí Footfestu i divadelní stan a další program mimo sportu a hudby.



2014 – jubilejní 10. ročník, denní návštěvnost až 3 tisíce lidí.



2013 – 9. ročník poprvé dvě stage, dorazilo 2 500 lidí a z regionálního turnaje se stává větší a známější akce.



2012 – 8. ročník navštívil Tomáš Klus či kapela Škwor.



2011 – 7. ročník, opět nepřálo počasí, dvoudenní akce. Hlavními hosty UDG, Mandrage, Dymytry a Seven.



2010 – První zahraniční kapela – Celestial Decay a dvoudenní program. Navíc silný déšť už od pátku a program se přesouvá do kulturního domu.



2009 – Vzniká oficiální název Footfest (= spojení sportu a kultury) – kromě fotbalového turnaje dochází k rozvoji kulturního programu.



2008 – První živá kapela (Kocovina) na kamionovém návěsu.



2007 – Obnovení turnaje Želečský pohár a reprodukovaná hudba.



2005 – 2006 – Přerušení kvůli rekonstrukci fotbalového hřiště.



2004 – 2. ročník fotbal a za hudebním pultem už stojí Dj Kosťa.



2003 – Vznik akce, 1. ročník se odehrál ještě pod názvem sponzora Slap Cup. Na počátku šlo o turnaj v malé kopané, po kterém za odměnu následovala diskotéka, hrálo se z improvizovaného kamionového návěsu.