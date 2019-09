S projektem přišlo na zaměstnavatelský trh Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci své politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+.

Zájemci se mohou do uvedené soutěže přihlásit pomocí on-line dotazníku na stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti na stránkách Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů nebo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Více informací na: https://www.jcpakt.cz/oceneni-spolecnost-pratelska-zamest

Soutěž odstartovala v červenci a výsledky budou vyhlášeny v listopadu 2019. „Přihlásit se do ní mohou zaměstnavatelé z jihu Čech, kteří zohledňují zaměstnávání lidí ve věku 55 a více let. A umožňují jim například flexibilní pracovní dobu či postupný odchod do důchodu. Kromě podnikatelských subjektů se soutěže navíc může zúčastnit i státní a veřejná správa nebo neziskové organizace,“ uvedla koordinátorka projektu krajské politiky stárnutí Alena Bártíková z Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že dalším cílem soutěže je osvěta v této oblasti a možnost poukázat na pozitivní potenciál v zaměstnávání starších lidí a odbourávání předsudků mnoha společností. „V neposlední řadě jde také o přípravu na demografický vývoj společnosti, kdy postupné stárnutí populace zasáhne i oblast trhu práce,“ dodala Alena Bártíková.

Mají svůj potenciál a mohou společnosti mnohé nabídnout

Zdeněk Dvořák připomněl, že vizitkou každé vyspělé společnosti je to, jak je schopná postarat se o své nejslabší nebo potřebné občany. „Velice proto vítám takovéto projekty, které podávají pomocnou ruku těm, kteří to aktuálně i dlouhodobě potřebují. Zároveň jsem přesvědčený, že naši pětapadesátníci a starší spoluobčané mají svůj potenciál a mohou společnosti mnohé nabídnout,“ zdůraznil náměstek hejtmanky.

Alena Bártíková mu dává za pravdu: „Mnohé společnosti, bohužel, nevidí skrytý potenciál starších pracovníků. Právě oni mají více zkušeností, pracovních i životních, jsou flexibilnější, protože mají odrostlé děti, a chtějí se učit nové věci. Firmy, které pracují s těmito zaměstnanci, vyzdvihují jejich loajalitu a zodpovědnost. Samozřejmě v některých oblastech, díky rozvoji technologií, potřebují pomoc.