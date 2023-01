Zmínil jste asi tu nejohroženější skupinu, tedy děti. Co je pro ně největším nebezpečím na sociálních sítích?

Mohou snadno naletět nějakému podvodníkovi. V tomto věku není mentalita dětí vyvinutá natolik, aby dokázaly rozpoznat nebezpečí. Názornou ukázkou je film V síti z roku 2020. Nejde o žádnou blamáž, ale tvrdou realitu.

Proč to tak je?

Internetoví útočníci používají množství psychologických metod, jak děti zpracovat, jak získat dlouhodobě jejich důvěru. Pro děti je to velmi těžké rozpoznat a ani se není čemu divit, protože je to dost neřešitelné také pro mnohé dospělé.

Co na děti internetoví útočníci používají, aby je zmátli?

Používají jejich mluvu, terminologii, výrazy. Nejde o to, že by si někdo vyhlédl školáka na sociální síti. Útočníci pracují plošně s tím, že se někdo chytí. Na něm pak pracují a připravují si ho. Zní to odporně, ale je to tak. Neznamená to, že by celá třída nebo škola naletěla. Vždy se ale najde jedinec, který může mít nějaké problémy doma, ve škole nebo s kamarády. A najednou se objeví někdo, kdo mu rozumí, chápe ho. V ten okamžik vzniká určitý vztah.

Je možné se proti tomu nějak bránit?

Jistě, vždy existuje obrana. V tomto případě je to opatrnost se vším, co k tomuto výrazu patří.

VIDEO: Senioři v Rybniční si užili nefalšované vepřové hody. To byla dobrota

Můžete být konkrétní?

Určitě nezveřejňovat na sociálních sítích interní fotky. Neposílat je nikomu, obzvláště neznámým lidem. Pokud nás o to někdo cizí požádá, okamžitě se s tím svěřit. Doma nebo ve škole. A to i v případě, že nějaký takový krok uděláme. Netajit se se svými problémy, náladami a názory.

Jak velký význam hraje rodina?

Obrovský a zásadní. Právě rodiče jsou, nebo by měli být, ti nejbližší, kterým by měly děti věřit. Rodiče s nimi musí mluvit, zajímat se o ně, brát je jako sobě rovné. Pokud nemá dítě doma takové zázemí, je velmi zranitelné.

Mobilní telefon a být na síti je už běžná věc. Existuje věková hranice, kdy dítěti mobil pořídit?

Na to se nedá přesně odpovědět. Mobil je dobrý, abychom byli se svým potomkem v kontaktu. Ale řeknu příklad. Ve třídě je 25 dětí a většina má moderní dotykový telefon včetně dat. Nebo se mohou připojit. Pokud má jejich spolužák starý tlačítkový mobil, mohou se mu posmívat. Jedinou možností je tak své dítě na používání a využívání mobilu dobře připravit. Ideální je, když rodič vytváří účty na sítích spolu se svým dítětem. Prohlubuje se tak jejich vzájemná důvěra.

Policie hledá tři ukradená kola. Cena je přes 130 tisíc korun. Poznáte je?

Vyzkoušel jste si roli útočníka, abyste věděl, o čem budete mluvit?

Trochu ano. Při besedě se školáky jsem jednoho klučinu pochválil za to, jak umí používat a volit heslo, aby nešlo lehce prolomit. Pak jsem ho požádal, aby mi ho řekl a on to chtěl udělat. V tom je to velké nebezpečí.

Myslíte si, že je prevence v tomto směru dostatečná?

Řeknu to trošku jinak. Je určitě na mnohem vyšší úrovni, než byla tak před pěti, šesti lety. Ale to nestačí, protože internetoví útočníci se zdokonalují také. Každý trik jednou přestane být účinný, takže vymýšlejí stále nové a nové.

Považujete tresty v Česku při dopadení internetového útočníka za dostatečné?

V žádném případě. V případě těch nejzávažnějších situací by měly být mnohem tvrdší a pádnější. Pokud je například někdo usvědčen z pedofilie, měl by mít, mimo jiné, zvážen celoživotní zákaz práce s dětmi. Bohužel to tak není.

Film V síti (2020)



Český dokumentární film autorské dvojice Vít Klusák a Barbora Chalupová o tématu kybergroomingu, který se stal filmovou událostí roku 2020 a také nejúspěšnějším českým dokumentárním projektem všech dob.

- Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí.

- Pedofilie je v odborném pojetí trvalá nebo dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám, chlapcům nebo dívkám. Pedofil je člověk, kterého sexuálně přitahují převážně nebo výlučně předpubertální děti nebo děti v rané pubertě.