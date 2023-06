Když jste měli před cestou do Prahy, říkala jste mi, že už jen samotná nominace je obrovský úspěch. A přivezli jste druhé místo. Jaké jste měla pocity, když zaznělo Muzeum středního Pootaví?

Úžasné. A k tomu navíc obrovská nervozita, protože my jsme dopředu věděli, že budeme nominovaní. To nám bylo oznámeno, ale výsledek jsme pochopitelně nevěděli. Seděli jsme s kolegy ve Smetanově síni Obecního domu v Praze a nervózně čekali. A jak byly postupně od šestého místa vyhlašovány jednotlivé počiny, nervozita stoupala. Šest, pět, čtyři, tři… To už jsme věděli, že budeme na bedně. A když padlo naše jméno, zavládla obrovská radost.

Chtělo by se říci, že to byl takový malý Oscar…

Přesně tak. Červený koberec, skvělá atmosféra.

Čeho si na tomto ocenění ceníte nejvíce vy sama?

Je za tím strašná spousta práce a pro mne i mé kolegy to hrozně moc znamená. I oni sledovali on-line přenos z Prahy a moc je výsledek potěšil.

Druhé místo je obrovský spěch, ale co vás dělilo od úplného triumfu?

Projekt Vojenského historického ústavu v Praze na Žižkově (Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a nové expozice) byl nesrovnatelně větší jak do objemu peněz, tak plochy. Ještě jsem tuto expozici nenavštívila, ale takto to deklarovali i kolegové, kteří v obnoveném památníku byli.

A co druhé místo znamená do budoucnosti?

Obrovský závazek, abychom si náš vysoký standard udrželi. Nebude to jednoduché, ale ani to není nemožné.

- Letos se konal 21. ročník soutěže. Vyhlašovatelé jsou Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Český výbor ICOM, z. s.

- Celkem 121 projektů přihlásilo 73 muzeí a galerií. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2022 (57 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2022 (44 projektů) a Muzejní počin roku 2022 (20 projektů).

