Přinášíme rady majitelům psů a koček od ředitele táborské zoo a předsedy Cane Corso klubu ČR Evžena Korce.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Omezené vycházení a snaha neshlukovat se do větších skupin kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru se dotýkají také majitelů psů a koček. Velké dilema řeší hlavně ti z nich, kteří musí se svým mazlíčkem na vyšetření. Pokud však nejde o závažný stav nebo akutní nemoc, měli by návštěvu veterináře odložit. V nynější době rostoucí epidemie je chození do ordinací velkým rizikem, hlavně v přeplněných čekárnách může snadno dojít k nákaze.