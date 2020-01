Se třemi taškami plnými hraček a touhou potěšit děti přijela poslední den v roce do strakonické nemocnice Eva Grünerová z Vodňan.

Eva Grünerová (na snímku vlevo )z Vodňan přivezla poslední den roku 2019 hračky dětem do Strakonické nemocnice a Dětskhéo centra Jihočeského kraje. | Foto: Deník / Klára Alešová

Dětem, které přes svátky zůstaly na dětském oddělení a také těm z Dětského centra, Jihočeského kraje, přivezla zajíčky, medvídky, panenky a další heboučké mazlíčky, které vlastnoručně ušila. „Jsem vyučená švadlena a první hračky jsem vyráběla pro své vnučky a známe. Pak přišel nápad, udělat z hraček ve Vodňanech výstavu. Byla prodejní a hračkami, které zbyly jsem se rozhodla potěšit děti, “ popisuje Eva Grünerová, jak vznikl nápad odvézt dárky do nemocnice. S heboučkým mazlíčkem se mohli potěšit i Jindra Barborka a Angelo Augustin Pop, kteří museli strávit poslední dny roku na dětském lůžkovém oddělení. „Jsou to milé dárky. Hračky jsou nádherné,“ shodly se maminky obou chlapečků. Šití hraček je pro Evu Grünerovou koníčkem, živit by se prý takovou prací ale nechtěla. Má obavu, že by jí pak její koníček mohl v takovém množství přestat bavit.