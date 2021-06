Spor společností Teplárny Strakonice a Energo Strakonice je dlouhodobé povahy. Jeho počátky se datují mnohem dříve, než se ERÚ případem mohl začít zabývat. Obě strany se v tuto chvíli obviňují z neuhrazených závazků ve statisících, resp. milionech korun. O oprávněnosti těchto nároků přitom dosud rozhodují soudy, jejichž verdikt je zásadní pro řešení celé situace.

„Teplárna Strakonice se po nás opakovaně dožaduje postupu, který není v souladu s energetickým zákonem, což její vedení, zná-li zákon regulující jeho činnost, musí vědět. V této aktivitě je navíc podporuje starosta města Strakonice, který upřednostňuje zájmy teplárny vlastněné z většiny městem, před zdravím vlastních občanů. Celá situace vygradovala natolik, že ji již nemůžeme řešit jen na půdě úřadu a je nutná součinnost orgánů činných v trestním řízení. Rozhodli jsme se proto podat trestní oznámení na konkrétní osoby,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Trestní oznámení ERÚ míří na starostu města Strakonice, advokáta Teplárny Strakonice a členy statutárního orgánu Teplárny Strakonice.

ERÚ samozřejmě řeší opětovné přerušení dodávek a související kroky i v rámci své dozorové činnosti. Sankční řízení však nevyřeší samotný spor, respektive nejde o řešení, které by spotřebitelům pomohlo okamžitě.

„Úspěšné vyřešení je podmíněno součinností obou stran, ochotou spor skutečně řešit. Reálný stav je právě opačný, řízení provázejí obstrukce, nebo je požadováno, abychom v rámci řízení rozhodovali i o záležitostech, které nespadají do naší kompetence. Rád bych zdůraznil, že agresivní a nepravdivé mediální výpady teplárny nejsou předmětem trestního oznámení. Příčinou je bezohledný postup vůči spotřebitelům, kterému z pohledu našeho zmocnění nemůžeme zabránit dostatečně rychle,“ doplňuje Stanislav Trávníček.

„Je to komerční spor, stát má omezené nástroje, jak do věci vstupovat. Proto jsem zvolil cestu smírčího řešení, ve Strakonicích jsem byl a pokusil se všechny strany přesvědčit k dohodě. Ta bohužel vydržela jenom krátce. Pro mě je naprosto nepřijatelné, že si kdokoliv z aktérů bude brát občany jako rukojmí v rámci řešení svých obchodních sporů. To bohužel teplárna opakovaně udělala. Proto podporuji všechny kroky ERÚ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zdroj: ERÚ