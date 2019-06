Pětadvacetiletý rodák z Vimperka zeď na parkovišti u garáží pomaloval úplně sám během 30 hodin. „Strávil jsem na tom dva dny od rána do večera,“ vzpomíná.

Za andělskými křídly se tyčí dominanty města. „Přemýšlel jsem, jak vystihnout České Budějovice, a napadlo mě použít prvky z náměstí. Vždyť za touhle budovou je vidět Černá věž. K ní jsem přimaloval kašnu a radnici,“ vysvětluje Erko. Jako podklad použil předlohu. „Nebyla ale tak kvalitní, takže jsem to přeci jen víceméně maloval z hlavy,“ připouští sprejer.

Malováním by se rád také živil. „Není to tak dlouho, co jsem se na všechno vykašlal, začal jsem kreslit,“ říká. Tak velikou zakázku však dostal poprvé. Jeho malby zdobí ale ve Vimperku dětské pokojíčky, obýváky, diskotéku nebo bar.

Martin Rájek nestudoval žádnou vysokou školu, všechno se naučil sám. Chodil se dívat ve Vimperku na legální plochy, jak jiní malují. „Zaujalo mě to, tak jsem ve škole maloval kdekoliv – do sešitu, na papír, do žákovský, na lavici, na židli,“ vzpomíná a dodává. „V osmé třídě jsem se odhodlal udělat svoji první věc na zeď. Od té doby se to stupňovalo.“ Díky graffiti začal poznávat řadu nových lidí. „A postupem času se mi začali ozývat, že by chtěli něco namalovat,“ říká autor křídel, který je prý malováním ve Vimperku už známý.

Maluje rád nejen po zdech. Rád by se profesně věnoval také tetování. „Jsem teprve na začátku, vyřizuji si certifikát a živnost,“ uvedl před nedávnem. Než bude vše vyřízeno, tetuje sebe a kamarády. Uznává, že ve sprejování a tetování je veliký rozdíl. „Je to něco jiného, než jsem dosud znal a zkusil,“ říká. Zajímá ho hlavně písmo. „Většina lidí si ho najde na internetu, tatér ho obkreslí a nesoustředí se na něj, to je, myslím si, škoda,“ uvažuje. Sám kreslí písmo vlastní. Kromě něj obdivuje i abstraktní tetování a „tahy štětcem“ na kůži.

Objednat si jeho sprejerské služby můžete u firmy Erko Ink & Spray. O všechny zakázky se stará sám. „Je to náročný,“ připouští. Jeho práce obnáší i kreslení na papír nebo na počítači. „Připravuji si návrhy, něco si vyfotím, na počítači upravím..,“ popisuje umělec.