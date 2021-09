Zatím nemáme informaci, že by očkování bylo povinné.

Bohužel, je zcela evidentní, že epidemie znovu začíná růst, dalo se to očekávat. I z minulého období evidujeme řadu pacientů, kteří onemocnění COVID-19 prodělali opakovaně. Podstatné ale je, kolik se vyskytne závažných případů nemoci s nutností hospitalizační péče. Jsem přesvědčen, že míra proočkovanosti populace v kombinaci s počtem osob, které nemoc prodělaly v nedávné době, je dnes taková, že se nemusíme obávat zahlcení zdravotního systému. Je ale zcela jasné, že se s vážným průběhem nemoci COVID-19 budeme v příštích měsících ve zvýšené míře potkávat, statistiky hovoří o cca 20 procentech úmrtnosti hospitalizovaných pacientů a zkušenosti ze zahraničí (USA, Izrael) nasvědčují, že se budou týkat převážně neočkovaných osob. Nejohroženější věkovou skupinou je podle mého názoru nyní populace 50 až 70 let, protože tam je proočkovanost jen kolem 70 procent.

V pondělí 6. září bylo číslo R na hodnotě 1,26 a mírně roste. Ve středu 8. září byl nárůst nových případků ktéměř 600. S koncem prázdnin se to dalo čekat – nebylo by tedy lepší dát třetí dávku dříve?

Už někdy v červnu jste připustil třetí vlnu očkování – řekl jste, že bude, ale otázka je kdy. Spouští se 20. září. Je to podle vás dostačující?

