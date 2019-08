I toto představení se odehrává pod širým nebem na hradním nádvoří, kde je postaveno podium a velké dřevěné hlediště, tzv. elevace pro 265 diváků. Hraje se bez nazvučení, protože na Kašperku je výborná akustika a když trochu vyjde i počasí, tak pod hvězdami. Díky absenci světelného smogu to stojí za to.

Už léta nás fascinuje zvláštní schopnost hradních prostor, nenásilným způsobem vtáhnout diváka do děje příběhů divadelních her, aniž by se musely na hradě stavět náročné a extrémně výpravné scény. Možná je to tím, že díky své odlehlosti od obydlených oblastí je na Kašperku ticho a klid, které občas naruší krákání krkavců nebo zabečení ovcí pasoucích se pod hradbami. "Výjmečná hra ve výjimečném prostředí", tak by se dal charakterizovat divadelní večer 23.8. na Kašperku. "Pro Variace se snažím hledat adekvátní prostředí, které by tuhle mimořádnou hru umocnilo", říká producent Michal Jančařík. "Kašperk má mezi těmito lokacemi postavení číslo 1. Miluju Šumavu a Kašperk je její korunou. Dispozici nádvoří znám a když jsem viděl elevaci, kterou tam pan kastelán Svoboda instaloval, měl jsem jasno - tady Enigmatické variace vyniknou jako nikde jinde".

Enigmatické variace jsou strhujícím dialogem dvou herců a zároveň dlouholetých přátel v angažmá plzeňského DJKT - hvězdného a charismatického Martina Stránského a neméně zdatného Jana Maléře. Během nabitých 85 minut se střídá napětí s humorem a dojde k odhalení mnoha tajemství (enigma). Samozřejmě, že jde o ženu… Proč nositel Nobelovy ceny za literaturu žijící osaměle na pustém ostrově přijal novináře bezvýznamného deníku? Co všechno novinář ví? Sebejistý spisovatel ztrácí půdu pod nohama a nenápadný tazatel ji postupně získává… Jak dopadne tenhle "souboj" o ženu, o níž je řeč? Nejhranější francouzský autor současnosti E.E.Schmitt poodhalí tajemství dvou mužů. Brilantně chytrý text, probleskující humor, a tak trochu detektivka v neodolatelném podání dvou herců, kteří si Variace vysloveně užívají… Zážitek!

Martin Stránský byl za roli spisovatele Abela Znorka nominován na cenu Thalie 2011.